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Аэропорт "Львов" планирует возобновление рейсов во время военного положения: что известно

До запуска гражданских рейсов будет выполнена тщательная проверка всех систем и процедур, гарантирующих безопасность авиаперевозок

сегодня, 17:45
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Клименко Елена

Международный аэропорт "Львов" рассматривает возможность запуска гражданских рейсов во время военного положения, но для этого необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщили на официальной странице аэропорта в Facebook.

Аэропорт "Львов" планирует возобновление рейсов во время военного положения: что известно

Аэропорт Львова могут открыть во время войны. Фото: УНН

Пресс служба аэропорта подчеркнула, что на первом плане стоит обеспечение безопасности как для авиационной техники, так и для пассажиров, персонала и инфраструктуры аэропорта. Поэтому до запуска гражданских рейсов будет выполнена тщательная проверка всех систем и процедур, гарантирующих безопасность авиаперевозок в условиях военного положения. Также для этого в аэропорту разработан специальный операционный документ, регламентирующий процедуры эвакуации пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в аэропорту постоянно осуществляется техническое обслуживание и мониторинг информационных систем, обеспечивающих нормальную операционную деятельность и авиационную безопасность, а также поддержку систем связи, охраны и безопасности.

В течение войны около 1300 специалистов из разных подразделений авиационной отрасли обновили свои знания и подтвердили квалификацию по сертифицированным программам Государственной авиационной службы.

Из-за воздушной блокады, введенной после начала полномасштабного вторжения России, гражданские авиарейсы в Украине пока невозможны. Однако в 2023 году Министерство иностранных дел Украины заявило, что первым в Украине возобновит работу аэропорт "Борисполь".

Портал "Комментарии" писал, что международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского планирует взыскать со страны-агрессора компенсацию за полученный ущерб, который эксперты оценивают в сумму более 500 млн. евро.



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Источник: https://www.facebook.com/100064420432852/posts/1045119497645388/?mibextid=wwXIfr&rdid=SQWbjtLAjEeVciZr#
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