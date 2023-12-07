Действительно ли в Украине объявят общенациональный карантин: ответ Кузина

Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине стремительно растет, общенациональный карантин на уровне всей страны не будет объявляться. Однако возможны локальные ограничения на региональных уровнях. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в онлайн-интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сделал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Карантин

"Общенационального карантина или ограничительных мер не предусматривается, потому что мы видим, что протекание этого эпидсезона относительно спокойно. Но локальные меры все же будут приниматься в зависимости от региона и того, как будет развиваться ситуация", — отметил главный санврач.

По его словам, чтобы разорвать цепочку передачи заболевания, могут продлить зимние каникулы в школах или ввести обязательное использование масок при передвижении транспортом.

Решения о введении локальных противоэпидемических ограничений будут приниматься, только если эпидуровень в области будет превышен.

Внедрение общенационального карантина потенциально может произойти, только если эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет превышен в большинстве областей.

Игорь Кузин говорит, что в настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области. В Ровенской области решили превентивно применить профилактические меры: чтобы не допустить превышения эпидемического порога, для детей продлили зимние каникулы.

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