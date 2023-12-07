Действительно ли в Украине объявят общенациональный карантин: ответ Кузина

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине стремительно растет, общенациональный карантин на уровне всей страны не будет объявляться. Однако возможны локальные ограничения на региональных уровнях. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в онлайн-интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сделал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Карантин
По его словам, чтобы разорвать цепочку передачи заболевания, могут продлить зимние каникулы в школах или ввести обязательное использование масок при передвижении транспортом.
Решения о введении локальных противоэпидемических ограничений будут приниматься, только если эпидуровень в области будет превышен.
Внедрение общенационального карантина потенциально может произойти, только если эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет превышен в большинстве областей.
Игорь Кузин говорит, что в настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области. В Ровенской области решили превентивно применить профилактические меры: чтобы не допустить превышения эпидемического порога, для детей продлили зимние каникулы.
Читайте на портале "Комментарии" — в Украине зафиксирована вспышка африканской чумки: в одном регионе пришлось ввести карантин.
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