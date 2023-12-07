logo

BTC/USD

43942.71

ETH/USD

2263.83

LTC/USD

73.86

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Действительно ли в Украине объявят общенациональный карантин: ответ Кузина
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли в Украине объявят общенациональный карантин: ответ Кузина

Игорь Кузин заявил, что общенационального карантина из-за ОРВИ в Украине не будет

сегодня, 09:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине стремительно растет, общенациональный карантин на уровне всей страны не будет объявляться. Однако возможны локальные ограничения на региональных уровнях. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в онлайн-интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой сделал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Действительно ли в Украине объявят общенациональный карантин: ответ Кузина

Карантин

"Общенационального карантина или ограничительных мер не предусматривается, потому что мы видим, что протекание этого эпидсезона относительно спокойно. Но локальные меры все же будут приниматься в зависимости от региона и того, как будет развиваться ситуация", — отметил главный санврач.


По его словам, чтобы разорвать цепочку передачи заболевания, могут продлить зимние каникулы в школах или ввести обязательное использование масок при передвижении транспортом.

Решения о введении локальных противоэпидемических ограничений будут приниматься, только если эпидуровень в области будет превышен.

Внедрение общенационального карантина потенциально может произойти, только если эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет превышен в большинстве областей.

Игорь Кузин говорит, что в настоящее время превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области. В Ровенской области решили превентивно применить профилактические меры: чтобы не допустить превышения эпидемического порога, для детей продлили зимние каникулы.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине зафиксирована вспышка африканской чумки: в одном регионе пришлось ввести карантин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!