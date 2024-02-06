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Действительно ли в ближайшее время произойдет перезагрузка власти в Украине: Кулеба дал ответ

Дмитрий Кулеба не считает, что перезагрузка во власти повлияет на отношения с партнерами

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не стал отрицать, что в ближайшее время может произойти перезагрузка военно-политической власти в Украине. При этом министр считает, что это не повлияет на отношения Киева с его западными союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом Кулеба заявил на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, сообщает "Reuters".

Действительно ли в ближайшее время произойдет перезагрузка власти в Украине: Кулеба дал ответ

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", — заявил министр.

По его словам, это конституционное право президента – иметь возможность уволить руководителя армии, если посчитает нужным. Он добавил, что любые перезагрузки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели — поражения России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели вообще нет дискуссий", — сказал глава МИД Украины.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-leadership-shake-up-will-not-hit-relations-with-allies-minister-says-2024-02-06/
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