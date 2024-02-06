Действительно ли в ближайшее время произойдет перезагрузка власти в Украине: Кулеба дал ответ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не стал отрицать, что в ближайшее время может произойти перезагрузка военно-политической власти в Украине. При этом министр считает, что это не повлияет на отношения Киева с его западными союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом Кулеба заявил на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, сообщает "Reuters".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", — заявил министр.

По его словам, это конституционное право президента – иметь возможность уволить руководителя армии, если посчитает нужным. Он добавил, что любые перезагрузки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели — поражения России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели вообще нет дискуссий", — сказал глава МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока в Украине и западной прессе активно обсуждается вероятная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного, созрела другая отставка. В Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. О чем говорят грядущие перестановки в Кабмине? Кто еще (и почему) может уйти? Какова, предположительно, дальнейшая судьба Залужного? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – The Times назвал шаг, на который может решиться Зеленский, ради победы.



