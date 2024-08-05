Действительно ли Третья мировая война уже началась: что происходит в мире

Нет никаких признаков того, что война в Украине подходит к концу или даже близится к заморозке. Снова становится горячо на Ближнем Востоке, где ожидается новый виток противостояния. Между тем Россия не только сыплет угрозами в адрес Запада, но и грозится чуть что применить ядерное оружие. В МИД РФ уже открыто говорят о "Часах Судного дня". А Китай при этом хоть и делает заявления о недопустимости применения ядерного оружия, но тем временем стремительно увеличивает его арсенал. Почему уровень напряженности в мире продолжает увеличиваться? Есть ли еще возможность избежать Третьей мировой войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Третья мировая война. Фото: из открытых источников

До выборов в США говорить о Третьей мировой войне преждевременно

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что варианты заморозки конфликта между Украиной и Россией действительно существуют.

"И как мы видим официальные лица Украины заявляют о готовности начать переговоры. Связано это с предвыборной кампанией в США. Да и в случае победы на выборах Дональда Трампа шансы на то, что конфликт будет заморожен в обозримой перспективе, а именно в течение года, крайне высоки. Это, во-первых. А, во-вторых, следует понимать, что мы живём в эпоху постполитики, когда заявления делаются ради того, чтобы вызвать резонанс. Если говорить о тех же заявлениях России о готовности применить ядерное оружие, то в последнее время они не звучали от официальных лиц. Это всё-таки политика шантажа Запада со стороны России, которая увы действует. Именно поэтому США и НАТО в целом не предоставляют нам достаточно вооружения, не позволяют бить западным оружием в территории России как раз для того, чтобы избежать эскалации и вовлечённости в конфликт с Россией", – отметил эксперт.

Что касается Израиля, то, по мнению Максима Яли, пока ещё ситуация не вышла из-под контроля и вряд ли выйдет, потому что Соединённые Штаты оказывают давление на правительство Израиля и грозят ему, что, если Израиль будет и дальше эскалировать ситуацию, в следующий раз они на помощь ему не придут и не помогут отразить ракетный удар со стороны Ирана.

"Китаю все это выгодно, потому что мы видим, как власть Запада на мировой арене уменьшается. Это происходит, начиная с 2008 года, с момента победы на выборах в США президента Барака Обамы. Запад теряет статус глобального полицейского. Ну, а законы геополитики гласят о том, что, если где-то появляется вакуум власти, тот же Ближний восток (Афганистан, Ирак), откуда США вывели свой воинский контингент, там начинают действовать другие. То есть, мы видим транзит от униполярного мирового порядка к мультиполярному. Именно в этом заключается одна из главных целей России в войне с Украиной – закрепить статус России, как одного из полюсов в международной системе. Китай в этом также заинтересован. Опять же, учитывая зависимость России от Китая, от китайской экономики РФ также прислушивается к КНР. Именно поэтому не переходит черту и ядерное оружие не применяет. Это одна из причин, ни говоря уже о том, что всё равно ещё более жёсткие санкции могут серьёзно повлиять на российскую экономику. Так что в краткосрочной перспективе, потому что многое будет зависит от результата выборов в США, говорить о начале полноценной Третьей мировой войны преждевременно", – отметил Максим Яли.

Он добавляет, западные политические элиты испытывают кризис, что видно и по ситуации на выборах в Соединённых Штатах.

"Они утратили былую решительность давать отпор своим противникам, которые пытаются изменить ситуацию геополитической расстановки сил, чем пользуется Россия, Китай, Иран, которые претендуют, если мы говорим о Китае, на статус глобальной мировой державы. А Иран и Россия пытаются закрепить свой статус в качестве как минимум эрегиональных игроков. И не имея соответствующих финансовых инструментов как говорил классик Клаузевиц: там, где невозможно достигнуть решение дипломатическим путём, начинается война. Это тоже продолжение и часть политики. Вот это мы сейчас и наблюдаем", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Интерес России в том, чтобы на Ближнем Востоке – запылало

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:

"Третья мировая война уже идёт. Просто Украина – это один из эпизодов этой войны. Напомню, что накануне горячей фазы Второй мировой войны было очень много таких вот региональных войн. Это и война в Испании, и война Японии против Китая. Можно вспомнить как Чехословакию тогда растерзали. Поэтому, я считаю, что Третья мировая уже идёт. С этим также связано активное наращивание ядерного арсенала. История Украины показала, что только ядерное оружие способно обеспечить безопасность страны и её суверенитет. Нужно помнить тот эпизод, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии, которые, как оказалось, не так уж и стоят многого".

Эксперт также обратил внимание на политику США, которая подталкивает многие страны к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием. Тарас Загородний напомнил словам главы польского МИДа Сикорского. Он в одном из интервью сказал, если США не будут исполнять свои союзнические обязательства перед с другими странами, то все страны начнут активно разрабатывать ядерное оружие, что сильно усложнит ситуацию для тех же США.

"Что касается страшилок России о применении ядерного оружия, то такие вещи уже неоднократно не подтверждались. Украина уже продемонстрировала, что это полный блеф. Тем более, что был уже факт, когда Украина повредила три загоризонтных станции, которые является частью ядерного щита России. И ничего в ответ не случилось. Хотя по всем правилам нужно было начинать ядерную войну. Вот только вопрос: против кого? Также Украина продемонстрировала, что это блеф, продавив удары по территории России западным вооружением. Ударили, но ничего не произошло. Медведев угрожал ядерным ударом, когда Украина начала ещё в 2022 году бить по Крыму. Потом залетели дроны СБУ в бухту Севастополя, уничтожив часть Черноморского флота РФ. Ничего в ответ не произошло. Медведев убрал свой твит, что ещё раз подсказывает, что страшилки России – это блеф", – отметил Тарас Загородний.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то, по мнению эксперта, главным интересантом обострения является Россия. Ей интересна нефть по 200 долларов за баррель. Поэтому она активно взаимодействует с Ираном, подталкивая Тегеран на действия, чтобы разгорелась большая война.

"Но это неинтересно Китаю. И здесь у Пекина с Москвой большие противоречия. Потому что Китай является импортером нефти и ему не нужно нефть по 200 долларов за баррель. Вот и получается, что есть интерес у одних стран и нет интереса у других. Не зря Иран уже забрасывает такие тезисы, что можно более мягче решить конфликтную ситуацию", – отметил Тарас Загородний.

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