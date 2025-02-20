Действительно ли США выходят из Европы: о чем говорят заявления Макрона

Европейские партнеры Украины имеют единую и четкую позицию в отношении развязанной Россией войны, будут поддерживать Украину и дальше и возьмут на себя ответственность за мир и безопасность в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после экстренной встречи с коллегами из ЕС, а также из Канады, Исландии и Норвегии. О чем говорит такая реакция объединенной Европы на миротворцы инициативы Трампа? Действительно ли США могут выйти из Европы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Заявление Макрона – один из сигналов, что без ответа агрессивный менеджмент Трампа не останется

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что реакция Макрона – это и есть обратная сторона агрессивной спешки Трампа с получением какого-либо результата. Тактически это, может, и оправдано: попытаться получить временный триумф, иметь что предъявить своим избирателям... Но, когда в поиске быстрых достижений ты выходишь уже на сетку стратегических решений и при этом из-за спешки не предусматриваешь и не учитываешь всех последствий, то рано или очень рано сталкиваешься с неожиданными встречами.

"Трамп своей спешкой и сверхагрессивным ведением переговоров, если их можно так назвать, заставил спешить и других. И та реакция на активность американского президента, которая должна была сформироваться весной, появилась уже сейчас. Заявление Макрона – один из сигналов, что без ответа агрессивный менеджмент Трампа не останется, другие игроки такое не будут игнорировать и с реакцией не будут затягивать. Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны – серьезные игроки сами по себе. А еще есть сборный потенциал ЕС как объединенной структуры. И так ломать всех через колено, как хочет Трамп, решая внутренние американские задачи через внешнеполитические треки, без сопротивления точно не получится. Это кроме того, что американские избиратели его не понимают. Гордое нагибание небольшой Украины где-то на другом континенте, баталии с жадными и хитрыми европейцами – это прекрасно, но вот рост стоимости яиц на 15%, до 7-11 долларов, за первый месяц правления Трампа (и на 70% с прошлого года; ориентировочно до 30 грн за штуку) – оно ближе и важнее", – отметил эксперт.

По его словам, Трамп может отменить плату за проезд на Мангеттен, может упразднить суды для мятежников в Капитолии, но вот конкретно обеспечить яйца на традиционный завтрак по нормальной цене не смог. А за него же и голосовали собственно из-за недовольства ростом цен и инфляцией. Разочарование достаточно быстро накрывает Америку. И даже немедленный какой-то триумф Трампа-миротворца на другом континенте вряд ли этому поможет. Яйца более важны в системе ценностей среднего американского избирателя.

Европа в шокированном состоянии

Политический эксперт Владимир Горбач говорит, что по всем признакам США геополитически выходят из Европы.

"На Мюнхенской конференции по безопасности эта трансатлантическая трещина показала себя как достаточно глубокая, я бы даже сказал – ценностная. Более того, европейские элиты были фактически атакованы вице-президентом США Венсом. И это шоковое состояние Европы должно так или иначе возвращать его из летаргического сна. Объективно Европа отныне должна выполнять роль противовеса и функцию сдерживания уже не только против российской агрессии, но и против деструктивного поведения администрации Трампа на международной арене. Но с осознанием этого пока есть проблемы. Интеллектуальным лидером возрождения стратегического лидерства и субъектности Европы является Марио Драги с его планом радикальных изменений, объявленным в докладе осенью прошлого года. Напомню, что в нем идет речь, прежде всего, о возрождении экономической конкурентоспособности ЕС через инвестиции в 800 млрд евро", – отметил эксперт.

По его словам, осознание есть, планы есть, дело за исполнением и уже политическим, а не интеллектуальным лидерством.

Почему вообще сформировалась такая позиция Штатов? По-моему, эта политика команды Дональда Трампа – здесь и их видение роли США в мире, и отказ от морально-этических ценностей как измерения геополитики, а переход на чисто коммерческие, меркантильные отношения – это такая форма геополитического и политического безумия. Конечно, это не может не вызвать разочарование у всех бывших или нынешних союзников и партнеров США по всему миру. В первую очередь, на европейском континенте. Но следует понимать, что последствия действий Дональда Трампа и его команды в Европе будут противоположными тем, на которые надеются. Они, кстати, уже есть – это процесс поляризации пошел. Мир становится многополярным прямо у нас на виду. И этот процесс неотвратим, как сказал китайский министр Ван Й. Но что это значит? Это означает, что будет формироваться несколько мировых субглобальных объединений. Лидерство, очевидно, будут иметь США и Китай. Также это может быть и Евросоюз, если он сохранит свое внутреннее единство и сплоченность. В будущем это может быть и Индия. И на эту роль, конечно, претендует Россия", – сказал Владимир Горбач.

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