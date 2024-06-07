Действительно ли ситуация в энергосистеме хуже, чем в 2022-2023 годах: в Минэнергетики ответили

Из-за существенных разрушений энергетической инфраструктуры текущая ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы — до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022 — 2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной. ситуации зимой", — отметил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что сейчас атаки окупантов сосредоточены на маневровых мощностях, но цель врага — полный блекаут.

Глава Минэнерго добавил, что атомная генерация остается базовой для Украины, в то же время вражеские атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а, следовательно, и для ядерной и радиационной безопасности.

"Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача – защитить атомную энергетику, избежать блекаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", — подытожил министр.

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