Действительно ли ситуация в энергосистеме хуже, чем в 2022-2023 годах: в Минэнергетики ответили

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Кравцев Сергей
Из-за существенных разрушений энергетической инфраструктуры текущая ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Герман Галущенко подчеркнул, что сейчас атаки окупантов сосредоточены на маневровых мощностях, но цель врага — полный блекаут.
Глава Минэнерго добавил, что атомная генерация остается базовой для Украины, в то же время вражеские атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а, следовательно, и для ядерной и радиационной безопасности.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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