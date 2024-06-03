Действительно ли Пекин усиливает давление на Москву: что начало происходить между двумя странами

С одной стороны, как сообщает "Reuters", Китай якобы принял решение проигнорировать саммит мира в Швейцарии, потому что там не будет России и мол теряется смысл этого мероприятия. С другой стороны, появляются сообщения в СМИ, что между Россией и Китаем возникли разногласия по поводу строительства газопровода "Сила Сибири-2", переговоры фактически зашли в тупик. О чем говорят эти сообщения? Может ли быть так, что Пекин усиливает давление на Москву в преддверии саммита мира, требуя для себя еще больших уступок и преференций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Россия согласится на любые условия Китая

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что Китай в нынешних условиях использует Россию как важный сырьевой ресурс, как базу для импорта товаров в условиях нисходящей экономической тенденции в самом Китае. Пытаясь компенсировать все проблемы, которые есть в вопросах торговли, в вопросах демографии, в вопросах выхода транснациональных компаний путем покупки почти бесплатных ресурсов России.

"В нынешней ситуации Россия – невероятно изолированная страна, которая пытается обеспечить себе импорт важных товаров всеми правдами и неправдами и Китай имеет "золотую акцию" в том, чтобы полностью управлять этой страной в контексте экономических взаимоотношений. Поэтому, просто не соглашаясь с определенными предложениями России, Пекин снижает себе еще на 20-30% ценник от той цены, которую предложили россияне для поставки сырья или строительства какого-либо проекта", – отмечает эксперт.

При этом Максим Джигун добавляет, что Коммунистическая партия во главе с Си Цзиньпинем прекрасно понимает, что Россия согласится на какие-либо условия, какими бы они ни были, потому что у них просто нет другого выбора.

"И для Китая эта война не только война против США и попытка продемонстрировать свою субъектность на международной политической арене, но и попытка хорошо заработать, пользуясь неспособностью России быть самостоятельным игроком", – поддвигал политолог.

Об охлаждении в отношениях Москвы и Пекина говорить бесполезно

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова так прокомментировала ситуацию:

"Задержка строительства газопровода "Сила Сибири-2", которая должна соединить российские газовые месторождения с Китаем, означает, что переговоры еще ведутся и финальный контракт еще отсутствует. В мае во время визита Путина к китайскому лидеру Си Цзиньпину заметили, что среди представителей российской делегации недосчитались главы "Газпрома" Алексея Миллера. Не исключено, что энергетический трек переговоров будет проходить по отдельности. Пока есть задержка с конкретикой по банкам и по потенциальному уменьшению на них ограничительных санкций, а также вопрос в цене на газ, потому что Китай хочет цен как на внутреннем рынке РФ. Сообщается, что Китай намерен покупать лишь небольшую часть из 50 млрд кубометров в год, которые должны снабжаться трубопроводом "Силой Сибири-2". По прогнозам, это может привести к снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии на 15% в 2029 году, когда газопровод должен быть запущен", – отметила политолог.

Александра Решмедилова отмечает, что не стоит забывать, что уже работает трубопровод "Сила Сибири", который должен выйти на полную экспортную мощность до 2025 года.

"Поэтому нет смысла говорить, что трудности в переговорах между Москвой и Пекином означают значительное охлаждение. Это не более чем очередной круг торгов и как максимум задержки по времени строительства и запуска", – констатировала эксперт.

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