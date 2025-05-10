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Действительно ли Пакистан в шаге от применения ядерного оружия: стали известны детали

В Пакистане опровергли созыв заседания "ядерного" органа, но закрыли небо на сутки

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в субботу, что после военной операции против Индии не созывалось никакого заседания Национального командного органа, который координирует гражданско-военное управление ядерным арсеналом.

Действительно ли Пакистан в шаге от применения ядерного оружия: стали известны детали

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Ядерный сценарий существует, но давайте не будем о нём говорить. Это должен быть отдалённый вариант, о котором сейчас не стоит даже вспоминать. Температура спадёт раньше, чем мы дойдём до такого уровня. Заседания Национального командного органа не было и не планируется", -  заявил министр.

В то же время в СМИ появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, призвав стороны "восстановить прямой контакт и избежать просчётов".

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар заявил в эфире местного телеканала, что "если Индия сейчас остановится, Пакистан тоже рассмотрит возможность остановки". Индийские СМИ сообщили, что в субботу состоялись контакты между официальными лицами обеих стран.

Тем временем, по данным пакистанского новостного портала Geo News, Пакистан закрыл своё воздушное пространство для всех типов рейсов с 3:15 до 12:00 за местным временем 10 мая (до 10:00 воскресенья по киевскому времени – ред.) после того, как Индия ударила ракетами по трём авиабазам.

Иностранные граждане в Международном аэропорту Джинна в Карачи были переселены в гостиницы после приостановки авиасообщения.

Также сообщается, что оставшимся пассажирам в терминале посоветовали вернуться домой.

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Источник: https://www.reuters.com/world/india/pakistan-says-three-air-bases-targeted-by-indian-missiles-2025-05-10/
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