Действительно ли Пакистан в шаге от применения ядерного оружия: стали известны детали

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Кравцев Сергей
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в субботу, что после военной операции против Индии не созывалось никакого заседания Национального командного органа, который координирует гражданско-военное управление ядерным арсеналом.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
В то же время в СМИ появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, призвав стороны "восстановить прямой контакт и избежать просчётов".
Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар заявил в эфире местного телеканала, что "если Индия сейчас остановится, Пакистан тоже рассмотрит возможность остановки". Индийские СМИ сообщили, что в субботу состоялись контакты между официальными лицами обеих стран.
Тем временем, по данным пакистанского новостного портала Geo News, Пакистан закрыл своё воздушное пространство для всех типов рейсов с 3:15 до 12:00 за местным временем 10 мая (до 10:00 воскресенья по киевскому времени – ред.) после того, как Индия ударила ракетами по трём авиабазам.
Иностранные граждане в Международном аэропорту Джинна в Карачи были переселены в гостиницы после приостановки авиасообщения.
Также сообщается, что оставшимся пассажирам в терминале посоветовали вернуться домой.
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