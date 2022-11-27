Действительно ли нас ждет очень сложная зима – о чем говорит запрет экспорта топливной древесины

Кабинет министров Украины принял решение о запрете экспорта топливной древесины. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, древесина сейчас является главным ресурсом для отопления, а атаки России на нашу энергосистему лишь усиливают стратегическое значение данного вида топлива. Как оцениваете подобное решение? Что еще следует предпринять в рамках подготовки, как уверяют власти, к самой сложной для Украины зиме после Второй мировой войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Топливная древесина. Фото: из открытых источников

Нет сомнений, что и эту зиму, хоть и довольно непростую, мы пройдем без глобальных катастроф

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев делится таким мнением:

"Я бы не сказал, что эта зима станет самой сложной для Украины после Второй мировой. Были у нас довольно сложные зимы в середине 90-х. Я помню отдельные указы президента Украины, связанные с закупкой по бартерным схемам дизельного топлива у частных компаний РФ. В аудиториях университетов температура тогда не поднималась выше 0 градусов. Замерзшими губками я лично стирал с доски формулы, которые писал мелом для своих студентов. Так что мы сталкивались с подобными энергетическими сложностями и ранее. В том же 1979-м упала объединенная энергетическая система СССР. И в течение достаточно продолжительного времени не было электроэнергии во многих регионах".

Безусловно, грядущая зима – сложная, отмечает эксперт. Но она сложная лишь потому, что идет война. И ее у нас, действительно, не было со Второй мировой.

"А зимы сложные – были. И в огромном количестве. И мы их переживали. Так что у меня нет сомнений, что и эту зиму, хоть и довольно непростую, мы пройдем без глобальных катастроф", – подчеркивает Геннадий Рябцев.

Что касается правительственного решения о запрете экспорта топливной древесины, то эксперт призывает понимать, что дрова – не основной энергетический ресурс. Есть соответствующий уголь, природный газ, нефть, нефтепродукты.

"А дрова скорее в конце пятерки основных видов энергоресурсов, – отмечает Геннадий Рябцев. – Но, конечно, нельзя продавать древесину, особенно в тех количествах, как делала ранее Украина, когда это топливо может быть использовано теми станциями, которые работают на биомассе. Их у нас достаточно. Они разбросаны по всей Украине – и позволяют генерировать как тепловую, так и электрическую энергию. Оборудование для этих станций – доступно. И если его приобрести, установить в населенных пунктах, то они повысят свою энергонезависимость и станут самодостаточными. Это очень важно сейчас, когда далеко не все потребители могут рассчитывать на стабильные поставки электроэнергии из-за повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами".

В Украине был серьезны ажиотаж по поводу дров, цены пошли вверх, люди делали закупки, но сейчас ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, цены на дрова даже пошли вниз

По словам главы Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игоря Черкашина, до конца не понятно, что имели ввиду члены правительства под определением "дрова для топлива" или "топливные" дрова.

Сама по себе такая позиция, поясняет эксперт, – это нарезанная древесина длиной не более двух метров.

"Она интенсивно применяется в Европе в качестве сырья для изготовления всевозможных ДСП, OSB (ОСП – Ориентированно-стружечная плита), которые идут потом на мебель, строительные конструкции. И когда там такие "дрова" перерабатываются, они уже представляют собой продукцию с большей добавленной стоимостью. То есть, это не те дрова, которые нам привозят поколотыми на мелкие кусочки", – поясняет эксперт.

Неплохо было бы, продолжает он, посмотреть пояснительную записку к данному правительственному решению, чтобы понять – действительно ли у нас есть дефицит дров для населения, или же тут речь о нежелании обеспечивать население такими дровами.

"Первоначально, в начале осени, в Украине был серьезны ажиотаж по поводу дров, цены пошли вверх, люди делали закупки. Но сейчас ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, цены на дрова даже пошли вниз. И возникает вопрос – этот запрет призван еще более обрушить цены на дрова, либо "похоронить" лесозаготовку как таковую? Ведь если не будет реальной калькуляции, никто не станет работать себе в убыток в промышленных объемах", – подчеркивает Игорь Черкашин.

К тому же, отмечает он, заявления, что дрова являются чуть ли не важнейшим энергоресурсом, также сомнительно.

"Основными энергоресурсами у нас являются газ, уголь. Также – торф (но это "убитая" отрасль). И как дрова могут заменить их на тех же электростанция тепловых – я не представляю. Сколько у нас тепловых установок, которые могут работать на дровах? Они действуют на щепе или топливной грануле (пеллеты). А чтобы из дров получить ту же щепу, нужны дополнительные затраты электроэнергии для тех же щеподробилок. Дрова – это исключительно для печей населения, их котлов и так далее", – разъясняет эксперт.

Он также отмечает, что зима в погодном смысле уже началась, а нам всё еще нужны мощные генераторы, когенерационные установки (мини-ТЭЦ), установки турбинного типа, чтобы обеспечивать тепло и энергию.

"Во время той же Второй мировой цеха по производству боеприпасов запускались в Казахстане, за Уралом – без крыш и стен. Мы начинали точить болванки и снаряды в таких условиях, без 6-7 месяцев проектных работ. Так и здесь – еще вчера необходимо было кардинально изменить (в сторону ускорения) подходы к запуску локальных мощностей, перестав жить в парадигме мирного времени, – уверен Игорь Черкашин. – Даже в пригородах народ сам закупает дизель генераторы. Но реально уже чад в воздухе – это же выбросы колоссальные! С экологической точки зрения, надо ставить генераторы на природном газе, а не на дизеле или низкооктановом бензине. Люди уже начали угорать в своих домах! А ведь можно было поставить когенерационную установку, которая давала бы тепло и электроэнергию даже не на многоэтажный дом, а на целый микрорайон. Жаль, что у нас этим не озаботились ранее".

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