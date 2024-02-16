Действительно ли на Западе думают, что Путин может напасть на страну НАТО

Правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт является более вероятным, чем когда-либо в новейшей истории", – заявил представителя британской военной разведки.

Другой британский военный чиновник добавил, что воинственные "намерения России все еще существуют.

"Ее (России – ред.) сухопутные войска в Украине были деградированы, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в основном не понесли потерь, и Россия все еще остается большой ядерной державой", – отметил чиновник.

В материале говорится, одной из причин беспокойства западных чиновников называют возрождение Россией своей оборонной отрасли за последний год, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

Издание сообщает, что за год Россия произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. А по прогнозам украинских чиновников, в этом году она призовет еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации.

Кроме того, большинство западных чиновников считают, что Россия − несмотря на значительные потери в Украине − сможет восстановить свои силы в течение 5-6 лет.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО до конца десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

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