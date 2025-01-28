Действительно ли Китай и Индия останавливают торговлю российской нефтью: детали

Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США вызвали резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Российская нефть. Фото из открытых источников

Согласно данным трейдеров и судоходных компаний, торговля российской нефтью, которую загружали в марте, в Азии остановилась, поскольку в Китае возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами. Это произошло после того, как стоимость фрахта танкеров, на которые не повлияли санкции США, резко выросла.

США ввели 10 января новые санкции против российской цепи поставок нефти, что привело к резкому росту фрахтовых ставок на танкеры, тогда как покупатели и порты в Китае и Индии избегали санкционных судов.

Предложения на российскую нефть марки ESPO Blend, которая экспортируется из тихоокеанского порта Козьмино, выросли до 3-5 долларов США за баррель к цене марки ICE Brent на условиях поставки с судна (DES) в Китай после того, как ставки фрахта для танкера Aframax на этом маршруте подскочили на несколько миллионов долларов, сообщили три трейдера.

Отмечается, что до момента введения санкций, устойчивый зимний спрос и укрепление цен на конкурирующие сорта нефти из Ирана привели к тому, что спотовые премии на нефть сорта ESPO Blend в Китай выросли почти до 2 долларов США за баррель, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая спровоцировала скидки до 6 долларов США.

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd на минувшей неделе сообщил агентству, что компания не получила ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это было обычно. В компании ожидают, что количество грузов, предложенных на март, уменьшится по сравнению с январем и декабрем.

В прошлом году импорт российской сырой нефти в Индию равнялся 36%, тогда как почти пятая часть объема импорта приходилась на Китай.

По данным аналитической компании Kpler, последние санкции направлены на танкеры, которые перевозят около 42% российского морского экспорта нефти, в первую очередь в Китай, хотя танкеры, попавшие под санкции, постепенно выгружают нефть в Китае и Индии в течение периода освобождения от санкций.

США объяснили Индии, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля в соответствии с санкциями, рассказал журналистам в пятницу министр нефти Индии Панкадж Джайн. Платежи за нефть на борту судов, попавших под санкции, должны быть осуществлены до 12 марта, добавил он.

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