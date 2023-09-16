Действительно ли Кадыров в предсмертном состоянии – ответ разведки

Глава подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров находится в довольно неутешительном состоянии и плохо себя чувствует. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в интервью "Укринформу" подтвердил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

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"Мы можем подтвердить, что у него (Ред. – Кадырова) очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней", – заявил Андрей Юсов.

Ранее в чеченских и российских СМИ появилась информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы находится в коме.

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Также издание "Комментарии" сообщало – среди россиян снижается поддержка войны, уверяет "Левада-центр". Так, количество тех, кто "определенно" поддерживает действия РФ в Украине снизилось до 38% (на начало полномасштабного вторжения доля безусловно поддерживающих была 54%). Тех, кто "скорее поддерживает" действия России в Украине оказалось 32%. Впрочем, ряд других данных демонстрирует, что путинский режим еще имеет серьезную поддержку. Что можно сказать, исходя из данных этого опроса? И есть ли в принципе в РФ реалистичная статистика? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — российские власти продолжают убеждать, что новой волны мобилизации не будет. При этом признают, что нуждаются примерно в 500 тысяч контрактников. Российский диктатор Владимир Путин уверяет, что от добровольцев чуть ли нет отбоя. При этом есть данные, что из Кремля пришла установка – максимально обходить вопрос мобилизации (в любом ракурсе) во время заявлений пропагандистов, политиков, чиновников. О чем говорят данные сообщения? Решится ли Кремль на мобилизацию, как год назад? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



