Действительно ли данные украинцев с Дії попали в руки россиян: что говорит Шмыгаль

Произошла одна из самых масштабных атак на украинскую цифровую инфраструктуру, пострадали ряд государственных реестров Министерства юстиции Украины. Как передает портал "Комментарии", эту информацию во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дія. Фото из открытых источников

Премьер отметил, что злоумышленники нанесли ущерб, но не всю информацию может сейчас открыто говорить.

По его словам, ведется соответствующая работа Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, образован штаб, а Минюст проводит мероприятия по восстановлению работы реестров.

Денис Шмыгаль отметил, что, по предварительным данным, восстановление работы реестров может занять от 1 до 2 недель. Он отметил, что атака произошла 19 декабря, а все реестры сохранены по состоянию на конец дня 18 декабря, то есть "фактически без потери данных нет".

"Приложение "Дія", как только было обнаружено эту кибератаку, от реестров отключено, оно, конечно, не пострадало. То есть в принципе удалось все это локализовать", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Премьер заверил, что данные украинцев не попали в руки врага.

Глава украинского правительства подчеркнул, что сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий кибератаки, реестры будут в полной мере восстановлены.

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Речь о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан, Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, понадобится две недели, чтобы преодолеть последствия вражеской кибератаки.



