Россияне получили информацию на каждого украинца: последствия масштабной кибератаки

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Ткачик Олеся
Россияне совершили очень дерзкую и успешную кибероперацию и хакнули по меньшей мере 3 суперважных государственных реестра через систему Министерства юстиции, говорит журналист Богдан Буткевич.
Кибератака россиян
Речь о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан, Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, понадобится две недели, чтобы преодолеть последствия вражеской кибератаки.
По его словам, речь идет по сути о том, что на несколько недель нормальной системы государственного управления не будет. Во всяком случае – в цифровом смысле. Он подчеркнул, что россияне получили данные ЕГРПОУ, паспорта, данные предприятий, данные об имуществе, о браках, смерти, разводе, бронировании, военных предприятиях с четким перечнем сотрудников и адресами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти год назад россияне устроили масштабную атаку на Киевстар.
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