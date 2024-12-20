Россияне получили информацию на каждого украинца: последствия масштабной кибератаки

Россияне совершили очень дерзкую и успешную кибероперацию и хакнули по меньшей мере 3 суперважных государственных реестра через систему Министерства юстиции, говорит журналист Богдан Буткевич.

Кибератака россиян

Речь о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан, Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, понадобится две недели, чтобы преодолеть последствия вражеской кибератаки.

"Рашисты не лгут, что не просто ломанули, но и удалили все бекапы. Которые были в Польше. То есть речь идет о полноценном уничтожении огромной части виртуальной государственной системы страны. Системная операция очень большого масштаба. Нанесшая гигантский удар по нам и нашей безопасности. Буквально каждого человека в стране", — подчеркнул Буткевич.

По его словам, речь идет по сути о том, что на несколько недель нормальной системы государственного управления не будет. Во всяком случае – в цифровом смысле. Он подчеркнул, что россияне получили данные ЕГРПОУ, паспорта, данные предприятий, данные об имуществе, о браках, смерти, разводе, бронировании, военных предприятиях с четким перечнем сотрудников и адресами.

"Я уже молчу, что в руки рашиста попала ВСЯ ИНФА по любому гражданину, включая и сотрудников спецслужб, военных, волонтеров... Это если не катастрофа, то достаточно близкое к этому слово. Общие последствия пока даже сложно просчитать. Но они измеряются уже не в деньгах. А в человеческих жизнях", — подчеркнул Буткевич.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что почти год назад россияне устроили масштабную атаку на Киевстар.



