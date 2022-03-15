logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Действие военного положения в Украине будет продолжено: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Действие военного положения в Украине будет продолжено: что известно

Военное положение планируют продлить на месяц – до конца апреля

сегодня, 09:13
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

14 марта был зарегистрирован законопроект "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7168. Об этом известно с сайта Верховной Рады.

Действие военного положения в Украине будет продолжено: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

В тексте документа говорится, что Верховная Рада должна утвердить указ президента о продолжении действия военного положения в Украине от 14 марта 2022 г. №133/2022. В указе указано, что в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины действие военного положения с 5:30 26 марта будет продлено на 30 суток. Указ вступает в силу дня опубликования закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Министерство иностранных дел должно проинформировать генерального секретаря ООН и представителей иностранных государств о продолжении действия военного положения в Украине.

Как сообщал портал, Ирина Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки. 14 марта удалось вывезти зелеными коридорами 3808 граждан из Киевской и Луганской области. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров. Удалось вывезти людей только семи коридорами, вместо 10, учитывая обстрелы со стороны российских оккупантов.

Также мы писали, что представители компании Meta Platforms пересмотрели свое решение относительно разрешений пользователям Facebook и Instagram распространять призыв о смерти главы Кремля Владимира Путина. Компания "сужает фокус", чтобы были конкретизированы пределы того, что разрешено. Сейчас призывы относительно посягательств на убийство Путина и самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко запрещены.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/period
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!