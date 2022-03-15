Действие военного положения в Украине будет продолжено: что известно

14 марта был зарегистрирован законопроект "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7168. Об этом известно с сайта Верховной Рады.

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В тексте документа говорится, что Верховная Рада должна утвердить указ президента о продолжении действия военного положения в Украине от 14 марта 2022 г. №133/2022. В указе указано, что в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины действие военного положения с 5:30 26 марта будет продлено на 30 суток. Указ вступает в силу дня опубликования закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Министерство иностранных дел должно проинформировать генерального секретаря ООН и представителей иностранных государств о продолжении действия военного положения в Украине.

Как сообщал портал, Ирина Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки. 14 марта удалось вывезти зелеными коридорами 3808 граждан из Киевской и Луганской области. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров. Удалось вывезти людей только семи коридорами, вместо 10, учитывая обстрелы со стороны российских оккупантов.

Также мы писали, что представители компании Meta Platforms пересмотрели свое решение относительно разрешений пользователям Facebook и Instagram распространять призыв о смерти главы Кремля Владимира Путина. Компания "сужает фокус", чтобы были конкретизированы пределы того, что разрешено. Сейчас призывы относительно посягательств на убийство Путина и самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко запрещены.

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