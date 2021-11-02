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Детский СOVID-сертификат в "Дии": как его получить

Стало известно, как дети могут получить сертификат самостоятельно

сегодня, 14:40
Автор:

Козлова Альбіна
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На портале государственных услуг "Дия" появилась новая функция – генерирование детского COVID-сертификата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Детский СOVID-сертификат в "Дии": как его получить

Украинцы смогут получить новый сертификат для детей, фото пресс-службы портала Дия

Получить такой сертификат родители украинских подростков могут в приложении "Дия" после того, как их дети получат хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В сообщении говорится, что сертификат будет формироваться для детей старше 12 лет.

Как получить детский сертификат

Сначала нужно обновить приложение "Дия" к последней версии, пройти там авторизацию. После чего загрузить в приложение свидетельство о рождении ребенка, получившего вакцину. Далее перейти в меню услуг и выбрать услугу "COVID-сертификаты".

В этом разделе выполните подтверждение и получите сертификат ребенка. Также сообщается, что тем, кому исполнилось 14 лет, можно самостоятельно зарегистрироваться в приложении. Для авторизации следует использовать чип NFC на ID-карте, биометрический паспорт. Для получения сертификата нужно всего лишь дать согласие на обработку медицинских данных.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы смогут сгенерировать в приложении сертификат, если прошли ПЦР-тест. Пока процедура доступна после регистрации на отдельной странице и для тех, кто тестировался в нескольких перечисленных лабораториях. Однако в Министерстве здравоохранения и Министерстве цифровой трансформации в ближайшее время будет запущена такая услуга для всех граждан. К сервису будут подключены медицинские данные других лабораторий. Напомним, что подобный сертификат действует в течение 72 часов.







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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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