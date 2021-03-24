Дети в интернете: как обезопасить своего ребенка от сетевых угроз

Все чаще в новостях мы видим негативные последствия влияния интернета на детей. Подростки узнают много опасной информации, пытаются копировать поведение некоторых “крутых” блогеров, поддерживают недетские челленджи, цель которых покончить с собой. Только за прошлый год полиция зафиксировала 137 завершенных суицидов среди детей от 8 до 17 лет. Значительная часть самоубийств, как оказывалось потом, была совершена из-за влияния интернете.

Интернет безопасность: как уберечь ребенка от виртуальных угроз. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Какие опасности могут ждать ребенка в сети? Как защитить его от негативного влияния? Стоит ли ограничивать подростка в использовании соцсетей? На все эти вопросы сайту “Комментарии” ответила Юлия Галушко — клинический психолог, психотерапевт, групповой аналитик.

“Интернет пространство словно супер скоростной автомобиль помогающий сокращать дистанцию прогресса. Но скорость в руках неумелого пользователя часто грозит повышенной опасностью и оборачивается трагедией. Интернет дает огромное количество возможностей, в том числе и возможностей для масштабирования негативных замыслов и игр психически нездоровых людей. События последних дней тому подтверждение, речь идет о ряде челленджей и игр, которые закончились смертями. За такими событиями часто стоят очень жестокие, с психическими расстройствами взрослые, которые умело входят в доверие детям и подросткам, за счет проявления близости и внимания к жизни, переживаниям, мыслям детей или юных людей. Еще одним побочным эффектом интернета является погоня за трендами, так как удивить уже становится сложнее и степень вычурности идей порой совершенно не соответствует возможностям незрелой детской психики переваривать их последствия”.

Но эксперт не рекомендует родителям ограничивать доступ ребенка к интернету.

“Самый частый вопрос, который я слышу от родителей, стоит ли ограничивать детей и подростков в гаджетах или в ведении социальных сетей? Мое мнение на этот счет таково: интернет довольно сильно просочился в наши жизни и тотальный запрет вероятнее всего невозможен, а так же не стоит забывать о правиле запретного плода. Чаще всего социальные сети становятся суррогатом недостающего родительского внимания и понимания. Наилучшей профилактикой попадания в опасные приключения станет здоровая близость и искренний интерес к жизни, чувствам, событиям, переживаниям ребенка, а также прививание любви к жизни и здоровых привычек через свой собственный пример!”

Юлия Галушко советует родителям стать ближе к своим детям и периодически разговаривать на тему интернет-безопасности.

“Не стоит игнорировать открытые профилактические беседы о том, какая опасность может подстерегать в просторах интернета. Полезным станет ограниченный тайминг пребывания в нем, но исключительно через прояснения важности таких мер для здоровья и безопасности вашего чада. А для совсем малышей идеально подойдут ограничения родительским контролем”, — заключает эксперт.

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