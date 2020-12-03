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Дети погибших защитников Украины будут питаться бесплатно в учебных заведениях

Президент Украины уже подписал соответствующий закон

сегодня, 15:36
Автор:

Елизавета Черных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон касаемо обеспечения детей погибших защитников Украины бесплатным питанием в учебных заведениях. 

Дети погибших защитников Украины будут питаться бесплатно в учебных заведениях

ФОТО: Освита 24

Документ должен повысить урoвень социальной защиты детей, рoдители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Согласно этому закону, органы власти, местного самоуправления должны гарантировано обеспечить таких детей бесплатным питанием. Это норма обязательна к выполнению для дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и предвысших учебных заведений. 

Напомним, что с 1 декабря увеличилась сумма алиментов на ребенка. С 1 декабря 50%-й минимальный размер алиментов составит 960,50 гривен на ребенка до 6 лет (это на 31 гривну больше в сравнении с июлем) и 1197,50 гривны для детей от 6 до 18 лет (плюс 38,50 гривны). Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то суд может рекомендовать ему выплачивать алименты в размере 100%-го прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.  С 1 декабря это 1921 гривны для детей до 6 лет (на 62 гривны больше в сравнении с июлем), 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет (плюс 77 гривен).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Верховная Рада приняла Закон об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. "За" проголосовали 309 нардепов.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-bezkoshtovnogo-harchuvannya-u-65361
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