Дети медиков, умерших от коронавируса, будут учиться бесплатно

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Сергей Медведев
В Украине появилась новая категория льготников. Теперь на оплату обучения за государственный счет могут претендовать дети медицинских работников, которые умерли от коронавирусного заболевания. Соответствующее распоряжение издал президент Украины Владимир Зеленский.
Отдельно там же напомнили, что украинское государство систематически заботится об усилении защиты детей-сирот. В частности, недавно принят закон, согласно которому социальная помощь для таких детей увеличивается с двух до двух с половиной прожиточных минимумов доходов граждан.
Как сообщал портал "Комментарии", украинцы получили возможность получить консультацию о заболевании COVID-19 непосредственно "из первых рук" — в Украине заработал мощный консультационный центр. Работать телефонная линия будет круглосуточно. Теперь граждане могут узнать интересующую информацию по телефону — специалисты колл-центра обещают оперативно отвечать на вопросы.
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