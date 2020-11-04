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Дети медиков, умерших от коронавируса, будут учиться бесплатно

За обучение детей медработников заплатит государство

сегодня, 11:42
Автор:

Сергей Медведев

В Украине появилась новая категория льготников. Теперь на оплату обучения за государственный счет могут претендовать дети медицинских работников, которые умерли от коронавирусного заболевания. Соответствующее распоряжение издал президент Украины Владимир Зеленский.

Дети медиков, умерших от коронавируса, будут учиться бесплатно

"Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготным правилами вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет", говорится в сообщении Офиса президента.

Отдельно там же напомнили, что украинское государство систематически заботится об усилении защиты детей-сирот. В частности, недавно принят закон, согласно которому социальная помощь для таких детей увеличивается с двух до двух с половиной прожиточных минимумов доходов граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы получили возможность получить консультацию о заболевании COVID-19 непосредственно "из первых рук" — в Украине заработал мощный консультационный центр. Работать телефонная линия будет круглосуточно. Теперь граждане могут узнать интересующую информацию по телефону — специалисты колл-центра обещают оперативно отвечать на вопросы. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-rozglyadayut-mozhlivist-rozshirennya-osvi-64965?fbclid=IwAR1bdEjzNINehxf_tBpmsICcxpCWYP2fqr_D9LFIObT5w-WBvscsn_hcFHA
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