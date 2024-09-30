Десятки тысяч безработных работают благодаря "Армии восстановления: кто и сколько получил"

С момента запуска проекта "Армия восстановления", Государственная служба занятости Украины приняла на работу более 183 тысяч безработных. За их труд было выплачено 1,486 миллиарда гривен.

В рамках проекта «Армия восстановления» Украина привлекла более 183 тысяч безработных

Напомним, что проект "Армия восстановления", начатый в октябре 2022 года, направлен на помощь безработным найти работу и присоединиться к восстановлению страны. По информации Государственной службы занятости, в общей сложности выдали 183 940 направлений для участия в различных видах работ, от строительства до уборки.

Лидером по количеству направлений является Харьковская область с 28 870, за ней следуют Донецкая (21 907), Черниговская (20 184), Киевская (20 122) и Полтавская (19 343) области. Это показывает, как активно привлекаются ресурсы и люди в регионах, наиболее нуждающихся в помощи.





Для проекта уже выделено 1486 миллионов гривен на зарплаты. Участники могут получить 12 тысяч гривен в месяц работы, что является хорошим стимулом для многих.

Кстати, в июле 2024 года правительство выплатило 37,7 миллиона гривен компаниям за трудоустройство людей с инвалидностью и переселенцев, а также за создание инклюзивных рабочих мест. Это помогает не только восстановить инфраструктуру, но и дать безработным новый шанс для развития в послевоенное время.

Читайте также на портале "Комментарии" — С октября 2024 года безработные в Украине начнут получать большую помощь — 3000 гривен вместо 2500. Такое решение принял Государственный центр занятости, чтобы помочь потерявшим работу людям, особенно внутренне перемещенным лицам и тем, кто имеет страховой стаж не менее семи месяцев за последний год.