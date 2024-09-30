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Десятки тысяч безработных работают благодаря "Армии восстановления: кто и сколько получил"

На заработную плату в рамках проекта «Армия восстановления» направили почти 1,5 миллиарда

сегодня, 14:41
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Черновалова Кристина

С момента запуска проекта "Армия восстановления", Государственная служба занятости Украины приняла на работу более 183 тысяч безработных. За их труд было выплачено 1,486 миллиарда гривен. 

Десятки тысяч безработных работают благодаря "Армии восстановления: кто и сколько получил"

В рамках проекта «Армия восстановления» Украина привлекла более 183 тысяч безработных

Напомним, что проект "Армия восстановления", начатый в октябре 2022 года, направлен на помощь безработным найти работу и присоединиться к восстановлению страны. По информации Государственной службы занятости, в общей сложности выдали 183 940 направлений для участия в различных видах работ, от строительства до уборки.

Лидером по количеству направлений является Харьковская область с 28 870, за ней следуют Донецкая (21 907), Черниговская (20 184), Киевская (20 122) и Полтавская (19 343) области. Это показывает, как активно привлекаются ресурсы и люди в регионах, наиболее нуждающихся в помощи.

Десятки тысяч безработных работают благодаря ”Армии восстановления: кто и сколько получил” - фото 2

Для проекта уже выделено 1486 миллионов гривен на зарплаты. Участники могут получить 12 тысяч гривен в месяц работы, что является хорошим стимулом для многих.

Кстати, в июле 2024 года правительство выплатило 37,7 миллиона гривен компаниям за трудоустройство людей с инвалидностью и переселенцев, а также за создание инклюзивных рабочих мест. Это помогает не только восстановить инфраструктуру, но и дать безработным новый шанс для развития в послевоенное время.

Читайте также на портале "Комментарии" — С октября 2024 года безработные в Украине начнут получать большую помощь — 3000 гривен вместо 2500. Такое решение принял Государственный центр занятости, чтобы помочь потерявшим работу людям, особенно внутренне перемещенным лицам и тем, кто имеет страховой стаж не менее семи месяцев за последний год.



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Источник: https://t.me/SESofUkraine/4436
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