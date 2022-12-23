Дерусификация закончилась: российский олигарх Григоришин возвращается на энергорынок Украины

Новое АО "Украинские распределительные сети" (УРМ), которое будет управлять государственными и национализированными у россиян облэнерго, может возглавить человек российского олигарха Константина Григоришина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Дело".

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Стоит напомнить, что Кабмин создал УРМ 29 ноября 2022 года. Компания подчиняется Министерству энергетики и станет единственным оператором государственных и национализированных облэнерго. В управление УРМ уже перешли "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". На очереди государственные "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", а также принадлежащие российским владельцам облэнерго — компании VS Energy, группе "Энергетический стандарт", энергоактивы Константина Григоришина.

"Если большая дерусификация энергетики все-таки произойдет, УРМ сконцентрирует до 60% рынка и получит огромное влияние — будет отвечать за работы облэнерго, назначение менеджмента, стабилизационные отключения, ремонты, закупки и т.д.", — говорится в материале.

По данным, "Дело", государственного монополиста УРМ может возглавить Михаил Ильницкий – действующий директор "Черниговоблэнерго", принадлежащего россиянину Григоришину.

"Вместо того, чтобы лишить его (Григоришина — ред.) влияния на энергорынок, Офис президента, похоже, наращивает его. Ведь руководить государственными и национализированными у россиян облэнерго, и у самого Константина Григоришина, будет менеджер этого Григоришина — Ильницкий", — пишет издание. Маловероятно, что это потенциальное предназначение случайно. Ведь вопросы функционирования УРМ напрямую курируют топ-чиновники — заместитель председателя ОПУ Ростислав Шурма и Министр энергетики Герман Галущенко, которого называют одним из ключевых "исполнителей политики Банковой по переводу энергосистемы в ручное управление".

Журналисты обращают внимание на то, что и Шурма, и Галущенко имеют косвенные связи со страной-террористом. Шурма – бывший член Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду по списку пророссийского "Оппозиционного блока", а сейчас курирует энергетику, промышленность и недра. Галущенко связан с подсанкционным агентом ФСБ Андреем Деркачем.

"Поэтому у антироссийских энергетических инициатив власти есть красивый фасад, но стоит он на сыпучей почве. Хороший по задумке проект может обернуться усилением влияния на энергорынок враждебных элементов, точно не заинтересованных в его сохранении и эффективности", — пишет " Дело ".

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