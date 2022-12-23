Дерусификация закончилась: российский олигарх Григоришин возвращается на энергорынок Украины

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Кравцев Сергей
Новое АО "Украинские распределительные сети" (УРМ), которое будет управлять государственными и национализированными у россиян облэнерго, может возглавить человек российского олигарха Константина Григоришина. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Дело".
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
Стоит напомнить, что Кабмин создал УРМ 29 ноября 2022 года. Компания подчиняется Министерству энергетики и станет единственным оператором государственных и национализированных облэнерго. В управление УРМ уже перешли "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". На очереди государственные "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", а также принадлежащие российским владельцам облэнерго — компании VS Energy, группе "Энергетический стандарт", энергоактивы Константина Григоришина.
По данным, "Дело", государственного монополиста УРМ может возглавить Михаил Ильницкий – действующий директор "Черниговоблэнерго", принадлежащего россиянину Григоришину.
Журналисты обращают внимание на то, что и Шурма, и Галущенко имеют косвенные связи со страной-террористом. Шурма – бывший член Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду по списку пророссийского "Оппозиционного блока", а сейчас курирует энергетику, промышленность и недра. Галущенко связан с подсанкционным агентом ФСБ Андреем Деркачем.
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