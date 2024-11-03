Депутаты сошли с ума: за заготовку дров на зиму можно сесть на 7 лет

Несколько месяцев назад Кабмин выпустил постановление, согласно которому разрешается сбор хвороста, самовольную заготовку дров в посадках и прочее, впрочем, Верховная Рада приняла новые документы, которые полностью в противоречиях с постановлением правительства, отметил в Фейсбуке эксперт Олег Попенко.

Дрова на зиму

"Если дома храните дрова более чем на 30 тыс грн, вам грозит от 5 до 7 лет, а на меньшую сумму – штраф от 34 тыс грн. за хранение дров без документов. В Верховной Раде они окончательно й*обнулись", — отметил Попенко.

При этом, как обратил внимание в комментарии "Общественному" адвокат Алексей Кинебас, усиление наказания, в частности, за незаконную вырубку и повреждение деревьев в законе называют усовершенствованием ответственности.

"Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс – незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму свыше 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", — подчеркнул адвокат.

При этом он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день существует уголовная ответственность за незаконную порубку лесов. Впрочем, как говорит адвокат, законом эту норму изменили — статья 246 изложена в новой редакции, и теперь уголовная ответственность предусмотрена за незаконную вырубку или повреждение деревьев или кустарников, независимо от того лес или не лес.

Кроме того, Кинебас подчеркивает, что даже если забрать деревья, которые, например, были спилены при расчистке линии электропередач или проезжей части, то тоже будет ответственность.

"Даже если этих дров меньше чем на 30 000 гривен — это административная ответственность, там тоже предусмотрены штрафы, если, например, вы храните один ствол, одно дерево, один какой-то пень — эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. До 100 % жителей, проживающих в сельской местности, они будут лицами, которых следовало бы привлечь", — говорит адвокат.

Если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, объясняет адвокат, за это грозит от 34 000 гривен штрафа, вплоть до пяти лет лишения свободы. Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, наказание будет более суровым.

"Такие люди получат от семи до 10 лет. Например, за непреднамеренное убийство можно получить от пяти до восьми лет максимум", — говорит Кинебас.

Кроме того, адвокат обращает внимание на важную вещь. Дело в том, что проголосованный нардепами закон не имеет никаких переходных положений.

"Это означает, что этот закон подписывает президент, он вступает в силу, затем к человеку, который хранит дрова на 30 000 гривен, приходят работники полиции и есть уголовное производство. Человек говорит, я там прибавил эти дрова летом или осенью, или вообще в прошлом году — это никоим образом его не освобождает от ответственности, потому что он хранит дрова сейчас. Это может привести к административной ответственности или же в зависимости от объема, к уголовной ответственности", — подчеркнул адвокат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за сбор грибов и ягод теперь можно получить штраф.



