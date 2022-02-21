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Депутаты проголосовали за возврат надбавок: сколько они будут получать

Верховная Рада поддержала постановление об определении размера заработной платы народному депутату

сегодня, 11:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Депутаты проголосовали за возврат надбавок: сколько они будут получать

Верховная Рада, фото из открытых источников

Народные избранники проголосовали за постановление "О реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". В этом документе идет речь об увеличении должностных окладов народных депутатов.

Согласно документу, депутаты будут получать оклад в размере 10 прожиточных минимумов (5481 грн с 1 января 2022 года) и надбавку в размере, действовавшем на 1 января 2020 года, то есть в размере 100% от оклада. Таким образом, оклад депутата составляет 54810 грн в месяц. если он будет получать надбавку в размере 100% от оклада, это получится 109 620 грн.

Также должностные оклады первых заместителей, заместителей председателей комитетов, секретарей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей депутатских фракций, председателей подкомитетов будут увеличены на 3% от окладов политиков, не занимающих никаких должностей (оклад 56454 грн).

Руководители комитетов, фракций будут получать на 5% больше (оклад 57550 грн). Увеличены также выплаты и членам президиума парламента. Так, заместитель спикера будет получать на 10% больше за  коллег (оклад 60 291 грн); вице-спикер – на 15% (оклад 63 031 грн), спикер – на 20 % (оклад 65 772 грн).

Консультанты нардепов будут получать "29,2 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", а также "прочие надбавки и доплаты".

Теперь вместо комитета размеры надбавок будут определяться Аппаратом Верховной Рады Украины.

"Постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона №2041-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и применяется с 1 января 2022 года", — говорится в тексте.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы определились с суммой зарплаты, которая давала бы им возможность безбедно и с уверенностью в завтрашнем дне жить и работать. Эта сумма составляет от 25 до 35 тысяч гривен в месяц.


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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39030
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