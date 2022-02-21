Депутаты проголосовали за возврат надбавок: сколько они будут получать

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Козлова Альбіна
Верховная Рада, фото из открытых источников
Народные избранники проголосовали за постановление "О реализации отдельных положений Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". В этом документе идет речь об увеличении должностных окладов народных депутатов.
Также должностные оклады первых заместителей, заместителей председателей комитетов, секретарей комитетов, первых заместителей, заместителей председателей депутатских фракций, председателей подкомитетов будут увеличены на 3% от окладов политиков, не занимающих никаких должностей (оклад 56454 грн).
Руководители комитетов, фракций будут получать на 5% больше (оклад 57550 грн). Увеличены также выплаты и членам президиума парламента. Так, заместитель спикера будет получать на 10% больше за коллег (оклад 60 291 грн); вице-спикер – на 15% (оклад 63 031 грн), спикер – на 20 % (оклад 65 772 грн).
Консультанты нардепов будут получать "29,2 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", а также "прочие надбавки и доплаты".
Теперь вместо комитета размеры надбавок будут определяться Аппаратом Верховной Рады Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", украинцы определились с суммой зарплаты, которая давала бы им возможность безбедно и с уверенностью в завтрашнем дне жить и работать. Эта сумма составляет от 25 до 35 тысяч гривен в месяц.
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