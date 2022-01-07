Депутаты предлагают привязать зарплату полицейских до 10 прожиточных минимумов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6506-1, которым предусматривается установить заработную плату работникам полиции по аналогии с НАБУ, ДБР и ГПУ. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. Его авторы отметили, что сегодня в Законе Украины "О Национальной полиции" не содержится минимальных гарантий денежного обеспечения полиции, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда работников полиции и оттоку профессиональных кадров.

Полиция (фото из открытых источников)

"Проектом закона предлагается внести изменения в статью 94 закона Украины "О Национальной полиции" и установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных" кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции", – говорится в документе.

Как отметили авторы законопроекта, должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полиции.

Также народные депутаты предлагают таким образом поддержать материальное положение стражей порядка:

Полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах: при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет – 5%, от двух до четырех лет – 10%, от четырех до семи лет – 15%, от семи до десяти лет – 20%… Более двадцати пяти лет – 50% должностного оклада”.

Напомним, первую повышенную зарплату работники правоохранительных органов должны получить уже в конце января 2022 года. Первый этап повышения коснется патрульных, спецназа и полицейских, которые несут службу в зоне ООС.

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