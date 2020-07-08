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Депутаты не хотят вступать в группу Лубинца

Народные депутаты выступили против любых силовых методов захвата завода "Семки"

сегодня, 09:47
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Депутаты не хотят вступать в группу Лубинца

Народные депутаты не будут вступать в группу мажоритарщика Дмитрия Лубинца, если он захочет создать такую. Именно его коллектив "Семок" считает причастным к попытке рейдерской атаки на завод, который занимается производством снеков. 

Степан Ивахив сказал, что торговую марку "Семки" он знает и считает давление на нее недопустимым.
"Я точно не буду бороться против "Семок". Это не функция народного депутата вмешиваться в работу бизнеса и большого национального производителя. Наоборот, наша задача ему помогать. Предприятие создает рабочие места, платит налоги. Поэтому в такие дела я вмешиваться не буду", - пообещал он.
Иван Молоток ответил, что в его планы не входит участие в депутатской группе, цель которой – давление на бизнес. А вот Максим Гудзенко о судебном процессе вокруг "Семок" слышал и поддерживает решение суда в пользу национального производителя.

"Да, я слышал, что предприятие выиграло апелляцию и рад, что справедливость все-таки восторжествовала. А если говорить о каких-то подозрительных группах, то очевидно, что вступать я не собираюсь. Как и большинство моих коллег. Мы в парламенте должны создавать условия для развития бизнеса, а уж никак наоборот", - поделился своими мыслями нардеп.
Денис Гермон заявил, что о планах Лубинца создать свою депутатскую группу не слышал, но заверил, что поинтересуется для чего ему она нужна. В случае, если целью ее создания будет давление на бизнес, то откажется от участия.

Дмитрий Гурин также заверил, что подобного рода инициативы его не интересуют и участие в них брать он не собирается.

Среди прочих, в группу Лубинца наотрез отказались вступать Роман Грищук, Елена Винтоняк и Руслан Горбенко. Большая часть народных избранников о создании группы не слышали, но заверяют, если такая все же появится, участия в ней брать не будут.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коллектив "Семок" будет добиваться наказания для прокурора, которого считают причастным к рейдерскому захвату. 


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