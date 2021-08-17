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Главная Новости Общество события Депутатка от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала дорогой кроссовер как сельхозтехнику (ФОТО)
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Депутатка от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала дорогой кроссовер как сельхозтехнику (ФОТО)

Депутатка купила машину за 212 000 гривен

17 августа 2021, 22:22
Автор:

Лиля Воробьева

Депутатка от "Слуги народа" Оксана Гринчук  задекларировала дорогой кроссовер Infiniti QX50. В своей декларации политик указала, что приобрела авто за 212 000 гривен. Об этом говорится на сайте НАЗК.

Депутатка от "Слуги народа" Оксана Гринчук задекларировала дорогой кроссовер как сельхозтехнику (ФОТО)

Оксана Гринчук (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что люксовая машина была внесена в декларацию нардепки, как "сельхозтехника". Документ с изменениями в декларации был подан 2 августа этого года.

Депутатка от ”Слуги народа” Оксана Гринчук задекларировала дорогой кроссовер как сельхозтехнику (ФОТО) - фото 2

Поэтому, по информации, которую указала Оксана Гринчук, машину приобрели 25 июля в Ирины Александровны Колчановой.

Стоит отметить, что у официального дилера Иnfiniti QX50 можно приобрести за более один миллион гривен. Машины с пробегом на б / у рынке стоят примерно вдвое дешевле.

Известно, что до того как попасть в Раду по списку от партии "Слуга народа", Оксана Гринчук работала   менеджером и в секторе маркетинга компании "Киевстар".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что пострадавший водитель рассказал об аварии с нардепом Юрченко.
Скандальный нардеп Александр Юрченко, которого недавно исключили из рядов из-за коррупции из партии "Слуга народа" снова попал в скандал. На этот раз нардеп, находясь под действием наркотических веществ, устроил аварию. ДТП произошло во Львове на площади Мицкевича.
Мужчина говорит, что скандальный политик повредил его автомобиль Volkswagen Jetta, выезжая задним ходом из гостиницы "Жорж" на своем Ford Mustang. В этот момент мужчина находился на главной дороге.
Он заявляет, что услышав это, нардеп хотел бежать, но не смог этого сделать, потому что впереди образовался затор. Поэтому, побег не удался.
Тогда другой водитель позвал на помощь прохожих. Несколько мужчин оттащили политика и вернули его телефон. Стало известно, что пострадавший водитель по специальности — врач-психиатр, поэтому он сразу заметил "странное" поведение политика.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/8d472b0a-f8f7-43ff-97cf-83e2f0dd074d
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Обсуждения

Эдуард,Киев

17 августа 2021, 21:50

Выгнать из гнилой партии "Служак " и посадить сучку брехливую

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