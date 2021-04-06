Депутат Верховной Рады провел борцовский спарринг с сыном президента Хорватии

Серебряный призер Олимпады-2016 в греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал, что проводит спарринги с сыном президента Хорватии Зорана Милановича. Политик- спортсмен утверждает, что таким образом налаживает межгосударственные взаимоотношения.

Жан Беленюк (фото из открытых источников)

"Сегодня боролись с сыном Президента Хорватии Зорана Милановича. Марко занимается греко-римской борьбой, соответственно в Хорватии этот вид спорта в особом почете. Налаживание межгосударственных взаимоотношений прям в спортивном зале проходит именно так", – написал Беленюк в Instagram.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, в каких условиях и по каким ценам питаются народные депутаты Украины. Парламентарий опубликовал видео из депутатской столовой на своем канале в YouTube. Так, согласно прайсу, салаты стоят от 24 до 129 грн за порции 100-200 г, холодец – 39 грн, язык заливной – 51 грн, бутерброд с лососевой икрой – 56 грн, а 100 г семги – 174 грн. Первые блюда обойдутся примерно в 45 грн, а вторые – от 7 грн за куриное яйцо, 35 грн за омлет до 145-185 грн за рыбные блюда. Кроме того, в депутатском общепите большой мясной ассортимент – котлеты, бифштексы, голубцы, биточки. Менее разнообразный выбор десертов, но зато всегда можно купить уже готовые лакомства, к примеру, шоколадные батончики, или же фрукты. Продается также чай и кофе, алкоголя в меню на видео – не было.

"Каждый день ассортимент меняется", — отметил нардеп. На видео можно заметить, что большинство парламентариев обедают в столовой по системе самообслуживания. Но есть в Раде и мини-ресторан: там депутатов обслужат официанты, но нужно оставить "чаевые". Беленюк признался, что сам в этой "комнатке" не питается.

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