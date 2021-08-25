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Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

Павлушко является владельцем большого земельного участка в Киевской области

сегодня, 11:51
Автор:

Станислав Молчанов

Депутат Киевского областного совета от фракции "За Майбутнє", экс-руководитель Аграрной партии в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области Юрий Павлушко якобы фиктивно развелся с женой, чтобы заполучить 30 га наделов, которые принадлежат громаде. Об этом пишет региональное издание "Новий погляд", ссылаясь на соответствующие судебные документы.

Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

Депутат Киевоблсовета Юрий Павлушко. Фото: Куркуль.ком

Издание напоминает, что Павлушко является владельцем большого земельного участка в Киевской области. В частности, согласно его декларации, депутат имеет 155 паев в бывших Переяслав-Хмельницком и Яготинском районах.

По данным опубликованных "Новим поглядом" судебных документов, в июле 2014 года жена Юрия Павлушко Татьяна обратилась в Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области и просила осуществить раздел имущества супругов в процессе развода.

Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 2
Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 3
Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 4
Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 5

Однако в декларации Павлушко указывал Татьяну как супругу, хотя по документам они расстались еще в 2014.

"Стороны пришли к мировому соглашению. Татьяне Константиновне отошло все имущество, начиная от матрасов, диванов, мебели, самой разнообразной техники для дома, автомобилей, а Юрию Ивановичу суд присудил земельные участки на 30 гектаров. [...] Оказывается, земельные участки до этого момента были в коллективной собственности на землю Коллективного сельскохозяйственного предприятия имени Ленина, с. Сосновая Переяслав-Хмельницкого района Киевской области", — сообщается в материале.

По данным авторов, эти земли должны находиться в коммунальной собственности жителей Студенниковской ОТГ.

"Суд пошел дальше и в этом решении по делу о разделе имущества семьи Павлушко следующим пунктом лишает граждан права распоряжаться этими земельными участками. Цитата из решения суда: "Отменены Государственный акт на право коллективной собственности на землю серии КВ, зарегистрированный в Книге записей государственных актов на право коллективной собственности на землю по №19 от 18 марта 1996"", — говорится в материале.

По данным авторов статьи, судья, который вынес такое решение, сейчас возглавляет районный суд.

В 2021 году была подана апелляция на это решение в Киевский апелляционный суд, который отменил постановление 2014 года. Жалобу в апелляцию подала жительница села Сосновая.

Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 6
Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 7

Апелляционный суд, как сообщает "Новий погляд", отменил передачу земли Павлушко Переяславским судом. Это подтверждают копии соответствующих судебных документов. Впоследствии, Верховный суд Украины эту отмену поддержал.

Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 8
Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ - фото 9

"Только из открытых данных можно подытожить, что Студенниковская ОТГ недополучила за аренду земли от 2 до 4 миллионов гривен. Активные граждане должны проследить, чтобы их совместное имущество было им возвращено, земельные участки должным образом использовались арендаторами в соответствии с действующим законодательством Украины, а громада получала за это дивиденды", — резюмируют журналисты "Нового погляду". 


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Источник: http://np.org.ua/2021/08/17/yurij-pavlushko-rozluchytysya-iz-druzhynoyu-shhob-pryvlasnyty-30-ga-zemli-gromady-yak-tse-mozhlyvo-shematoz/
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