Депутат Киевоблсовета Павлушко фиктивно развелся с женой, чтобы получить 30 га земли — СМИ

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Станислав Молчанов
Депутат Киевского областного совета от фракции "За Майбутнє", экс-руководитель Аграрной партии в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области Юрий Павлушко якобы фиктивно развелся с женой, чтобы заполучить 30 га наделов, которые принадлежат громаде. Об этом пишет региональное издание "Новий погляд", ссылаясь на соответствующие судебные документы.
Депутат Киевоблсовета Юрий Павлушко. Фото: Куркуль.ком
Издание напоминает, что Павлушко является владельцем большого земельного участка в Киевской области. В частности, согласно его декларации, депутат имеет 155 паев в бывших Переяслав-Хмельницком и Яготинском районах.
По данным опубликованных "Новим поглядом" судебных документов, в июле 2014 года жена Юрия Павлушко Татьяна обратилась в Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области и просила осуществить раздел имущества супругов в процессе развода.
Однако в декларации Павлушко указывал Татьяну как супругу, хотя по документам они расстались еще в 2014.
По данным авторов, эти земли должны находиться в коммунальной собственности жителей Студенниковской ОТГ.
По данным авторов статьи, судья, который вынес такое решение, сейчас возглавляет районный суд.
В 2021 году была подана апелляция на это решение в Киевский апелляционный суд, который отменил постановление 2014 года. Жалобу в апелляцию подала жительница села Сосновая.
Апелляционный суд, как сообщает "Новий погляд", отменил передачу земли Павлушко Переяславским судом. Это подтверждают копии соответствующих судебных документов. Впоследствии, Верховный суд Украины эту отмену поддержал.
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