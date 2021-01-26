Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО, - политэксперт Мулык

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО. Об этом заявил политический эксперт Влад Мулык на странице в своем Facebook.

Людмила Денисова (фото из открытых источников)

"Людмила Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО. Она недовольна, что представители ОРДЛО практически послали официальный Киев, и теперь омбудсмен срывает освобождение пленных украинок", – написал Влад Мулык.

Он сообщил, что в своем телеграм-канале http://t.me/denisovaombudsman Денисова сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются судебные заседания.

"Как заявляет Денисова, на данный момент, кого именно вернут – неизвестно. Да все давно всем известно. Три из четырех женщин, которые согласились в ОРДЛО передать при посредничестве Виктора Медведчука, сидят в тюрьмах с марта и июля 2019 года, еще одна – с августа 2017 года. Их приговорили к 12-14 годам лишения свободы, но они могли еще 20 января вернуться на родину, в семьи и к родным", – отметил Мулык.

Однако, подчеркнул эксперт, надо только разрешить главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку поехать на КПВВ и привезти пленных.

"Бедные пленные женщины стали жертвами политических амбиций власти, и я теперь уже сомневаюсь, что Киев хоть как-то хочет вернуть своих граждан домой. Но это и неудивительно – судьба украинцев нынешней власти безразлична. Надеюсь, телеграм-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека закроют. А пленные украинки вернутся домой", – добавил Мулык.

Напомним, ранее глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что передача пленных украинцев политику и куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку приостановлена.





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