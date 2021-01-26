Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО, - политэксперт Мулык

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Станислав Молчанов
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО. Об этом
заявил политический эксперт Влад Мулык
на странице в своем Facebook.
Людмила Денисова (фото из открытых источников)
Он сообщил, что в своем телеграм-канале http://t.me/denisovaombudsman
Денисова сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать, до
сих пор продолжаются судебные заседания.
Однако, подчеркнул эксперт, надо только разрешить главе
политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному
депутату Виктору Медведчуку поехать на КПВВ и привезти пленных.
Напомним, ранее глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что передача пленных украинцев политику и куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку приостановлена.
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