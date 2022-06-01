День защиты детей во время войны: что переживают украинские дети – как поступать взрослым

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Для Украины в этом году он приобрел особое значение. В результате широкомасштабного российского вторжения, с 24 февраля в нашей стране, согласно данным ООН, погибли 95 девочек,100 мальчиков, а также 69 детей, пол которых пока неизвестен. Ранения получили 115 девочек, 138 мальчиков, а также 168 детей, пол которых пока неизвестен. При этом в ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, поскольку нет возможности получить точную информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В свою очередь, в Офисе Генпрокурора сообщают, что количество пострадавших детей с начала открытого нападения РФ на Украину достигло, по меньшей мере, 689 детей, из которых 243 погибли.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как война меняет украинских детей, а также – что следует понимать взрослым в этой ситуации.

Война делает наших детей взрослыми раньше времени

Кандидат психологических наук, психотерапевт, учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская отмечает:

"С точки зрения возрастной психологии: одно дело – совсем маленькие детки (они легче всё переносят, потому что некоторые попросту не понимают, что происходит, да и адаптация у малышей к новым условиям более быстрая), другое – подростки (вот по ним в основном война бьет очень сильно)".

Психология детей, подчеркивает эксперт, зависит от того, насколько тревожны родители. Насколько родители аккумулируют эту тревогу и трансформируют ее в быту.

"Дети воспринимают многое через быт. "Ой, у нас завтра не будет соли! Ой, у нас проблемы с бензином! Ой, у нас не будет еще чего-то!" — это точно не то, что следует вываливать на ребенка. Нужно демонстрировать спокойствие, стабильность, уверенность. Детям вообще и подросткам в частности необходимо ощущение того, что они защищены. Что родители – уверены и спокойны. Даже если у вас нет уверенности в завтрашнем дне (а такое состояние сейчас у многих), не подавайте виду на детях. Они должны понимать, ощущать – всё будет хорошо", – поясняет Елена Рыхальская.

Она акцентирует, что мы не можем повлиять на прилет снаряда или бомбы, на отсутствие электроэнергии, воды и так далее. Потому надо сами себе сделать установку: будем решать проблемы по мере их появления.

"К чему-то можно подготовиться заранее – приобрести генератор, сделать запас воды, каких-то продуктов. Но детям необходимо давать позитив, давать чувство защищенности, необходимости, стабильности", – уверена психолог.

По ее словам, некоторые родители в такой неопределенной, страшной ситуации как война тоже становятся детьми. Таких психологических детей среди взрослых у нас немало. И есть такие, кто перекладывает на детей слишком много. В том числе после того, как, допустим, погибает кто-то из членов семьи… Это не верно, считает Елена Рыхальская.

"Следует понимать, что в год у ребенка одни страхи, возможности, способности. В восемь лет – это другие страхи и способности, в 15 – тоже совсем иные, нежели ранее. Но война делает наших детей взрослыми раньше времени. Это очень сложно для ребенка, он еще не готов. Ему следует пройти все стадии формирования. А он, получается, перескакивает. И та ответственность, которую берут на себя сейчас украинские дети, в том числе за своих родных и близких – будет отголоском в их взрослой жизни. И проявиться это у каждого по-своему, исходя из психотипа ребенка", – резюмирует эксперт.

Самое страшное – война калечит наше будущее – детские души и тела

Ведущий еженедельника "Сьогодні. Підсумки" на канале "Україна" Олег Панюта уверен, что война жестоко, неотвратимо, не по-человечески меняет наших детей.

"Она заставляет их отложить детство на потом, или вообще – забыть. Сколько их, прошедших через Бучу, Харьков, Мариуполь, мгновенно повзрослели, оставаясь при этом в детском теле? И – сотни тех, кто навеки так и останется детьми, из-за проклятой войны… Пишу эти строчки в подвале, во время очередной воздушной тревоги. Рядом моя меньшая, Аннушка, которая уже привыкла (как это буднично и страшно одновременно!) к звукам сирены. Но, уверен, она навсегда запомнит те — первые звуки войны в ее жизни — утром 24 февраля… Как и я никогда не забуду слезы на ее лице в тот момент", – делится Олег Панюта.

По его словам, мы все изменились, но самое страшное – война калечит наше будущее – детские души и тела.

"Помочь этому — крайне тяжело. Ибо, насколько сильна у нас связь с нашими детьми, настолько и сильно подсознательно мы передаем собственную боль и ужас увиденного, услышанного, пережитого, – поясняет телеведущий. – Единственная надежда: как природа способна к самоочищению, так и наши дети найдут в себе силы впитать в полной мере победный дух – и вытеснить из себя ужасы войны. Ибо дух победы, по моему глубокому убеждению, наше будущее уже в себе имеет – от каждого защитника, кто с оружием в руках на передовом, или в ангельском подобии – на небесах".

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