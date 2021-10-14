День защитников и защитниц, праздник казачества - поздравления чиновников, марши в Киеве, молитвенный майдан

Пресс-службы министерств публикуют поздравления с праздником от украинских чиновников, а киевлян приглашают на молитвенный майдан и марши.



Государственный праздник - День защитников в защитниц - фото из сети

14 октября 2021 г. в Украине отмечают День защитников и защитниц, а также день казачества. По случаю государственного праздника граждане имеют выходной, а чиновники публикуют поздравительные слова:



- Андрей Таран, министр обороны Украины;

- Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины;

- Валерий Залужный, генерал-лейтенант, Главнокомандующий ВСУ;

- Сергей Наев, генерал-майор, командующий объединенных сил ВСУ;

- Сергей Шаптала, генерал-лейтенант, начальник Генерального штаба ВСУ;

- Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов;

- Денис Монастырский, министр внутренних дел (поздравлял также накануне во время вручения наград работникам ВМС).

На сайтах министерств постепенно появляются поздравления и от других министров и чиновников.

В текстах чиновники напоминают, что праздник происходит в один день с религиозным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которую казаки считали своей покровительницей. Они благодарят защитников и защитниц за силу и отвагу, с которой они охраняют украинцев, кланяются тем, кто отдал свою жизнь на войне. Праздник украинского казачества недавно стало праздником украинского войска и это — очень символично.

14 октября на 12:00 запланировано начало Марша ко Дню защитников Украины, который проводит Движение ветеранов Украины, Центр участников АТО и другие организации. Начнется марш от парка Шевченко.

ВО "Свобода" и "Правый сектор" приглашают желающих на 16-ый Марш славы УПА. Они начнут мероприятие также в 12 час. возле памятника Шевченко.

На Софиевской площади состоится Всеукраинский молитвенный майдан. В 13.00 участники мероприятия будут молиться по случаю Дня защитников и защитниц, ударят колокола. Как рассказывает "Укринформ" инициаторы мероприятия, детский хор споет "Ave Maria", будет выступать хор им. Г. Веревки и другие певческие коллективы.

Решение о праздновании Дня защитников было принято 2014 г. после начала войны на востоке Украины, оккупации Крыма, частей Донецкой и Луганской области. Окончательное название "День защитников и защитниц" государственный праздник получил 14 июля 2021 г.

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