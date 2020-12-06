День ВСУ: Зеленский поздравил военных с профессиональным праздником

В воскресенье, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. По этому случаю, глава государства Владимир Зеленский опубликовал поздравление и поблагодарил украинских воинов за их мужество и героизм.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины / Фото из открытых источников

"Быть военнослужащим Вооруженных Сил Украины нелегко, ведь именно на ваших плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту ее территориальной целостности", — сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что это праздник мужественных воинов, которые ежедневно выполняют опасную работу — стоя с оружием в руках они обеспечивают мир и безопасность украинских граждан. В частности, десятки тысяч воинов продолжают выполнять сложные задачи в зоне ООС, сдерживая российского агрессора.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину, их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", — отметил президент Украины.

Зеленский выразил благодарность военнослужащим за их отвагу, мужество, героизм и добросовестное выполнение своих задач. Он пожелал им крепкого здоровья, успехов, несокрушимости духа и новых побед.

Напомним, что День ВСУ появился в украинском календаре официально в 1993 году и дата была выбрана неслучайно. В этот день был принят Закон Украины "О вооруженных силах Украины". Ежегодно 6 декабря в стране чествуют не только действующих военнослужащих, но и тех, кто уже отслужил, а также ветеранов и участников АТО.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда в стране будет объявлен локдаун.

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