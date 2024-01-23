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День преподобной Ксении: что нельзя делать в этот день

Какой праздник отмечают верующие 24 января, запрета дня и у кого именины

23 января 2024, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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24 января по новому церковному календарю – новоюлианскому – День памяти преподобной Ксении. Традиции этого праздника, его приметы, а также о самом празднике православной церкви 24 января по старому стилю — говорится дальше.

День преподобной Ксении: что нельзя делать в этот день

Какой церковный праздник 24 января по новому стилю (фото из открытых источников)

24 января 2024 года — какой в этот день церковный праздник по новому и старому календарю

24 января (6 февраля по старому стилю) — чествуют преподобную Ксению Миласскую, благотворительницу, утешительницу и наставницу.

Преподобная Ксения жила в V веке, известная как единственная дочь богатого римского сенатора. Чтобы не выходить замуж, Ксения с двумя служанками тайно ушла из родного дома. Путешествуя, римлянка встретила святого апостола Андрея и пошла вместе с ним в город Милос. Там она приобрела землю, построила храм святого Стефана и стала основательницей женского монастыря. Тамошний епископ Павел посвятил Ксению.

Святая подвижница помогала всем: для бедных была, как благотворительница, тех, что в скорби — утешала для грешных — наставница. Сама она придерживалась мысли, что она хуже и грешнее всех. В день смерти святой Ксении в небе над монастырем появилось знамение, изображающее светящийся венец с сияющим посреди него Крестом. Оно сопровождало тело подвижницы до самого погребения.

Праздник 24 января по старому стилю – День памяти преподобного Феодосия Великого.

Что означают приметы на 24 января

Народная мудрость говорит, какая погода в этот день — такова и весна:

  • солнце греет – весна будет ранней и теплой;
  • метель началась – к поздней весне;
  • день выдался теплый – весной будет много дождей.
Что нельзя делать 24 января

Существует несколько запретов в этот праздник – что нельзя делать:

  • злиться, ругаться и оскорблять других;
  • отказывать в помощи;
  • шить, вязать, стричь ногти, волосы.

По народному поверью не нужно менять постель, еще браться за тяжелую работу и начинать новые дела — мол, толку не будет

Что можно делать 24 января

Святая Ксения является покровительницей всех женщин, носящих это имя. К ней обращаются с молитвами во время болезней, просят счастливую семейную жизнь и молятся беременные. Считается, что в этот день нужно совершать добрые поступки: помочь тому, кто в этом нуждается, навестить больных или пожилых людей, дать добрый совет — добро отплатится добром сторицей.

Напомним, что "Комментарии" писали о Дне Татьяны



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