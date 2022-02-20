День памяти Героев Небесной Сотни: что произошло со страной 8 лет назад – куда в итоге движутся украинцы

Сегодня, 20 февраля, отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. Оглядываясь на те события сейчас – какие выводы можно сделать? Что произошло и происходит с Украиной – и почему? Куда мы движемся – и когда дойдем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

День памяти Героев Небесной Сотни. Фото: из открытых источников

Только слепой может не увидеть, что евроатлантическая интеграция зависит не только от реформ украинцев, но и от готовности западных лидеров противостоять РФ

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен:

"Для модерной Украины День памяти Небесной сотни очень символичен. Он напоминает о единстве, смелости и ответственности за свое будущее, о неравнодушии к своим гражданским правам, о непозволительности нарушать их власть имущими. В условиях восьмого года русско-украинской войны (фактически первой во времена независимости Украины, но очередной в контексте истории Украины) наша страна, ее политический истеблишмент продолжают взрослеть. И на практике постигать слова первого премьер-министра Израиля – Голды Меиер – о том, что никому кроме собственного народа его государство не нужно – и никто его не будет защищать за нас. Именно сейчас украинцы и украинки понимают, что армия – это важно, патриотическое воспитание детей – это не пустые слова, украинский язык является и щитом, и мечом против советизации и русификации украинского человека".

По словам эксперта, ему хочется верить, что украинцы, наконец, поймут: выбирать любителей и предоставлять им возможности управлять страной – это деструктивно.

"Ведь так позорно подготовить страну к выходу из противостояния ковид-19 в 2020/2021 гг., это нужно еще уметь", – аргументирует он.

С другой стороны, продолжает эксперт, всё больше ответственных и патриотических украинцев буду записываются в территориальную оборону. И это, считает он, хороший сигнал для ленивой и амебной части наших сограждан, которым за такое поведение должно быть стыдно.

"Не может быть обычным для украинцев то, что обычно для россиян, которые могут стать исполнителями маниакального и геополитической фантазии кгбиста, болеющего аддикцией (от англ. addiction — зависимость, пагубная привычка, привыкание) политической власти", – подчеркивает Дмитрий Гаврилюк.

Он считает, что Украина движется в фарватере поиска и наработки новых геополитических стратегий с новыми партнерами.

"Ведь только слепой может не увидеть, что евроатлантическая интеграция зависит не только от реформ украинцев в их стране, но и от готовности западных лидеров противостоять РФ и гарантировать безопасность ее членам (ценой которой может стать дистанцирование от идеи и практики приглашения в клуб государств Альянса). Понятно, что идея перспективы вступления или предоставления статуса партнера НАТО может стать инструментом давления на Россию со стороны Альянса. Но не считаю, что об этом можно будет говорить, как о свершившемся действии в среднесрочной перспективе, – отмечает эксперт. – Важно, чтобы в этой евроатлантической гонке мы не утратили связь с прошлым. Чтобы помнили о тех, благодаря которым мы можем об этой евроатлантической интеграции говорить, писать, дышать свободно – волонтерам, украинцам армейцам и Небесной сотне, жертву которых мы не вправе забыть".

Происшедшее на Майдане и после глобально изменило развитие Украины

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что Майдан был грандиозным обманом народа.

"Я убежден не только в этом, но и в том, что до сих пор значительная часть общества не сделала должных (либо вообще каких-то) выводов из тех трагических событий. Увы, но многие у нас продолжают мыслить все теми же критериями, что и в 2013/2014 годах – будущее Украины в ЕС и НАТО, мы были в шаге от этого будущего, но преступная власть нас развернула в сторону России и так далее. Это происходит благодаря тому, что последние 8 лет в Украине существует, по сути, госмонополия на трактовку событий на Майдане. Из-за этого у общества отсутствует комплексный, объективный взгляд на очень важные события", – поясняет эксперт.

По его мнению, происшедшее на Майдане и после глобально изменило развитие Украины, стало катализатором нынешнего кризиса, потери Крыма и войны на Донбассе.

"Как следствие – если общество не знает объективной картины таких судьбоносных событий, оно обречено на повторение похожих социально-политических потрясений в будущем", – резюмирует Валентин Гайдай.

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