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День начался на позитиве: у острова Змеиный у россии еще минус 2 катера

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный порадовал новостями с утра

2 мая 2022, 10:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники 2 мая уничтожили два российских катера возле Змеиного. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

День начался на позитиве: у острова Змеиный у россии еще минус 2 катера

Российский катер. Фото: из открытых источников

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор. Работает Байрактар", – написал Валерий Залужный.

За последнее время это уже не первая успешная операция ВСУ. На счету украинских защитников уже есть прицельный удар по позициям оккупантов на острове Змеииный. Тогда ВСУ разбили пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Читайте на портале "Комментарии" — в украинской разведке имеют информацию о том, что на торжествах по случаю дня победы президент России Владимир Путин может публично объявить о том, что он принял решение признать независимость Приднестровья. Затем будет принято решение о том, чтобы направить дополнительные войска в Приднестровье, после чего вопрос с оккупацией всей Молдовы будет решен.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава МИД России Сергей Лавров вновь озвучил требования, которые Москва выставляет пред украинской властью. Лавров отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому никто не выставляет требования сдаться. Есть другое требование – отдать приказ ВСУ прекратить сопротивление российской армии. Глава МИД России также признал, что Кремль больше не ставит перед своими войсками задачу успеть с взятием важны населённых пунктов в Украине к 9 мая. По словам Лаврова, Кремль якобы отошал от практики приурочивать победы к важным датам.



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Источник: https://t.me/CinCAFU
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Обсуждения

V

2 мая 2022, 09:54

Админ, а тебя мы повесим за яйца!

Z

2 мая 2022, 09:53

Сдавайтесь, бандерлоги! Патамуша когда враг не сдатся, его уничтожают к бениной бабушке!!!

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