День местного самоуправления в Украине: итоги этого года

В понедельник, 7 декабря, отмечается День местного самоуправления в Украине. Какие важные события для местного самоуправления мы увидели в этом кризисном году? Что нужно сделать, чтобы местная власть обрела реальную силу? Ответ "Комментариям" дали эксперты. Фото: kmr.gov.ua

"Укрупнение районов показало перекосы в развитии различных административных территорий"

Магистр государственного управления, эксперт Украинского института политики Владимир Воля отмечает, что существует три универсальных основы для самоуправления: правовая (законодательство), административная, материально-финансовая. И почти со всеми в Украине – проблемы.

"Если говорить о реформах и состоянии местного самоуправления в Украине по итогам 2020 года, то выходит так, что реформа районов (как один из элементов реформы самоуправления) выглядела оторвано от общенационального, управленческого, политико-административного контекста. То есть, была как бы сама по себе, а не частью глобального управленческого механизма", – говорит эксперт.

По его словам, укрупнение районов показало перекосы в развитии различных административных территорий. Плюс — несправедливость при распределении доходов.

"Уверен, что проблемы распоряжения землей и общего экономического развития, которые заложены реформой районов в этом году, ярко себя проявят в обозримом будущем", – прогнозирует Владимир Воля.

Несомненным достижением он считает перераспределение бюджетных средств в пользу местного самоуправления. Но подчеркивает, что этих средств недостаточно, чтобы местная власть могла самостоятельно обеспечивать те статьи расходов, которые должна.

"Самоуправление не будет полноценным, пока не произойдет перезапуск экономики в масштабах страны, – предупреждает Владимир Воля. – Пока не будут запущены механизмы экономической коррекции развития различных территорий — особенно депрессивных".

"Региональные и местные политические проекты укрепили свои позиции"

Эксперт по вопросам госрегулирования и местного самоуправления Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ) Игорь Дивчур считает главным событием 2020 года для местного самоуправления — проведение выборов.

"По их результатам региональные и местные политические проекты укрепили свои позиции, – подчеркивает эксперт. – Главная же проблема, с которой столкнутся новые местные депутаты и мэры — это отсутствие на центральном уровне прогнозированной и сбалансированной региональной политики, нехватка субвенций из госбюджета на инфраструктурные проекты".

Поэтому именно доходы местных бюджетов в 2021 году будут основной задачей избранных местных властей, считает Игорь Дивчур.

"Местная власть выполняет важную функцию — это обеспечение жизнедеятельности поселков и городов. И на центральном уровне важно об этом помнить, – отмечает эксперт. – А чтобы местное самоуправление приобрело реальную силу, у глав городов и поселков должен быть четкий и практичный план развития".

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