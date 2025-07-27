День медика в Украине: как и кого нужно поздравлять с профессиональным праздником

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
27 июля Украина чествует врачей, медсестер, фармацевтов, фельдшеров и всех, кто имеет отношение к медицинской сфере. Этот день является особенной возможностью выразить безграничную благодарность медицинским работникам, чей самоотверженный труд часто остается незамеченным.
День медика в Украине. Фото из открытых источников
В течение многих лет День медицинского работника в Украине отмечался в июне по советской традиции. Однако в 2023 году президент подписал указ, которым изменил дату на 27 июля. Это решение было сознательным шагом для отказа от навязанных советско-российских традиций и утверждения собственной украинской идентичности.
Новая дата, 27 июля День медика, выбрана неслучайно. Она совпадает с днем памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона по церковному календарю. Святой Пантелеймон считается покровителем врачей, целителей и всех, кто помогает избавиться от болезней. Эта символическая связь придает празднику более глубокое духовное значение и подчеркивает гуманистическую миссию медицинской профессии.
День медика – это праздник всех, кто имеет отношение к области здравоохранения. Это не только врачи и медсестры, но и фармацевты, фельдшеры, санитары, лаборанты, а также работники скорой помощи и персонал медицинских учреждений. Каждый из них вносит свой незаменимый вклад в общее дело сохранения и восстановления здоровья нации.
Цель этого дня — поблагодарить всех медицинских специалистов за их ответственный, жертвенный и ежедневный труд, а также повысить инициативу и престиж медицинских работников в обществе.
Как поздравить с Днем медицинского работника:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какой церковный праздник 27 июля и что категорически нельзя делать в этот день.