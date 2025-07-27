День медика в Украине: как и кого нужно поздравлять с профессиональным праздником

27 июля Украина чествует врачей, медсестер, фармацевтов, фельдшеров и всех, кто имеет отношение к медицинской сфере. Этот день является особенной возможностью выразить безграничную благодарность медицинским работникам, чей самоотверженный труд часто остается незамеченным.

День медика в Украине. Фото из открытых источников

27 июля День медика в Украине

В течение многих лет День медицинского работника в Украине отмечался в июне по советской традиции. Однако в 2023 году президент подписал указ, которым изменил дату на 27 июля. Это решение было сознательным шагом для отказа от навязанных советско-российских традиций и утверждения собственной украинской идентичности.

Новая дата, 27 июля День медика, выбрана неслучайно. Она совпадает с днем памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона по церковному календарю. Святой Пантелеймон считается покровителем врачей, целителей и всех, кто помогает избавиться от болезней. Эта символическая связь придает празднику более глубокое духовное значение и подчеркивает гуманистическую миссию медицинской профессии.

Кто отмечает День медика

День медика – это праздник всех, кто имеет отношение к области здравоохранения. Это не только врачи и медсестры, но и фармацевты, фельдшеры, санитары, лаборанты, а также работники скорой помощи и персонал медицинских учреждений. Каждый из них вносит свой незаменимый вклад в общее дело сохранения и восстановления здоровья нации.

Цель этого дня — поблагодарить всех медицинских специалистов за их ответственный, жертвенный и ежедневный труд, а также повысить инициативу и престиж медицинских работников в обществе.

Поздравление с Днем медика 2025

Как поздравить с Днем медицинского работника:

"Дорогие медики! В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и безграничную благодарность за ваш самоотверженный труд. Вы настоящие герои сегодняшнего дня, стоящие на страже нашего здоровья и жизни. Крепкого вам здоровья, неистощимой энергии и счастья!"

"Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры и все работники медицинской отрасли! С профессиональным праздником вас! Ваши знания, милосердие и ежедневный труд спасают жизнь и дарят надежду. Пусть каждый ваш день будет полон уважения, благодарности пациентов и личного счастья!"

"С Днем медика! Сегодня мы благодарим тех, кто избрал самую гуманную и ответственную профессию в мире. Ваш труд — это настоящий подвиг, требующий огромной самоотдачи. Желаем вам крепости духа, успехов во всех начинаниях и тепла в сердце!"

"Поздравляю с Днем медика! Ваши руки — это руки ангелов, а сердца полны безграничной заботы. Спасибо вам за каждую спасенную жизнь, за надежду, которую вы дарите. Пусть ваш труд всегда ценится, а жизнь будет исполнена радости и мира"

"Искренне поздравляю с Днем медицинских работников! В этот день хочется низко поклониться каждому, кто посвятил себя служению здоровью человека. Ваша работа бесценна. Желаю вам профессиональных успехов, личного счастья, семейного уюта и мирного неба над головой!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какой церковный праздник 27 июля и что категорически нельзя делать в этот день.