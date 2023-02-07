День, когда не будут выключать свет. Опубликовали график для каждой области

Укрэнерго один день не выключит свет в каждой отдельной области Украины. Такими действиями компания намерена измерить фактическое потребление электроэнергии для каждой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Укрэнерго.

В Украине не будут выключать электричество. Фото из открытых источников

Из-за российской агрессии, направившей свои ракеты на украинскую энергетическую структуру, Украина уже несколько месяцев живет с постоянными графиками отключений электричества. Тем не менее, Укрэнерго для каждой области планирует провести день без отключения света.

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Начиная с 8 февраля, у каждой области Украины будет сутки со светом. Украинская компания объясняет это тем, что посредством такого шага можно будет измерить фактическое потребление электричества в каждой области, что в будущем позволит откорректировать ограничения по энергии, а также внести соответствующие изменения в графики отключения света.



8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;



9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Просмотреть, когда будет день без отключения электроэнергии в вашей области можно ниже:





Также Укрэнерго отмечает, что из-за российских ракетных обстрелов день, когда компания будет измерять количество фактической потребленной энергии в областях Украины, может быть перенесен.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света и что изменилось в их работе.



Также "Комментарии" писали о том, что отключений света станет меньше в Украине.

