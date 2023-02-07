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День, когда не будут выключать свет. Опубликовали график для каждой области

Укрэнерго опубликовал график для каждой области, когда не будут выключать свет.

сегодня, 20:51
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Автор:

Slava Kot

Укрэнерго один день не выключит свет в каждой отдельной области Украины. Такими действиями компания намерена измерить фактическое потребление электроэнергии для каждой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Укрэнерго.

День, когда не будут выключать свет. Опубликовали график для каждой области

В Украине не будут выключать электричество. Фото из открытых источников

Из-за российской агрессии, направившей свои ракеты на украинскую энергетическую структуру, Украина уже несколько месяцев живет с постоянными графиками отключений электричества. Тем не менее, Укрэнерго для каждой области планирует провести день без отключения света.


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Начиная с 8 февраля, у каждой области Украины будет сутки со светом. Украинская компания объясняет это тем, что посредством такого шага можно будет измерить фактическое потребление электричества в каждой области, что в будущем позволит откорректировать ограничения по энергии, а также внести соответствующие изменения в графики отключения света.

  • 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
  • 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
  • 10 февраля: Волынская, Киевская области;
  • 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
  • 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
  • 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
  • 16 февраля: Днепропетровская область;
  • 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
  • 20 февраля: Львовская, Одесская.

Просмотреть, когда будет день без отключения электроэнергии в вашей области можно ниже:

День, когда не будут выключать свет. Опубликовали график для каждой области - фото 2

Также Укрэнерго отмечает, что из-за российских ракетных обстрелов день, когда компания будет измерять количество фактической потребленной энергии в областях Украины, может быть перенесен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света и что изменилось в их работе.

Также "Комментарии" писали о том, что отключений света станет меньше в Украине.



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/1899
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