День Государственности с горьким привкусом: что определит дальше будущее Украины

Именно 15 июля отмечается День Украинской Государственности. Однако на самом деле эта дата скрывает тройной праздник, ведь на 15 июля приходятся одновременно День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси – Украины и День украинских миротворцев. Какие важнейшие выводы можно сделать о нашей государственности на данном этапе? Как ее укрепить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

День Государственности Украины

Главный вопрос состоит в том, каким будет наше государство после войны

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Аанна Малкина отметила, что сочетание в одной дате Дня Украинской Государственности, Дня крещения Киевской Руси – Украины и Дня украинских миротворцев имеет глубокий символический смысл. Они объединяют исторические корни украинской государственности, ее цивилизационный выбор и способность Украины быть не только объектом, но и субъектом международной безопасности. Фактически эти три праздника напоминают, что у украинского государства давняя традиция, европейская культурная основа и собственный вклад в поддержание мира.

"Самый важный вывод сегодня, по моему мнению, состоит в том, что украинская государственность оказалась крепче, чем многие ее институты. После начала полномасштабного вторжения общество показало чрезвычайную способность к самоорганизации, армия – к сопротивлению, а государство – к сохранению основных функций в условиях колоссального стресса. Украинцы могут критиковать власть, не доверять отдельным должностным лицам и быть недовольны качеством управления, но при этом четко отделяют государство от тех, кто временно им руководит. Это свидетельствует о том, что украинский народ доказал свое право быть полноценной политической нацией, а не failed state, как многие о нас говорили", – отметила эксперт.

Анна Малкина продолжает, сегодня, к счастью, главный вопрос заключается не в том, сможем ли мы сохранить государство, а в том, каким оно будет после войны: государством неформальных договоренностей и зависимости от отдельных лидеров и олигархов или государством институтов, процедур и ответственности.

"Укрепление государственности формирования профессиональных институтов, справедливой судебной системы, прозрачных правил для граждан и бизнеса, наличие реальной политической ответственности. Государственность ослабевает не только тогда, когда враг захватывает территории, но и когда граждане перестают верить, что закон одинаков для всех, а государственные решения принимаются в общественных интересах. Поэтому сегодняшний этап можно назвать этапом перехода от государственности выживания к государственности развития. Мы уже доказали, что способны не разрешить уничтожить свое государство. Теперь нужно доказать, что способны сделать ее эффективной, справедливой и устойчивой. Украинцы уже показали, что готовы умирать за свое государство. Теперь не менее важно научиться каждый день строить государство, ради которого следует жить", – констатировала политолог.

Нам нужно просто совершенствовать то, что есть

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что выводы напрашиваются такие, что наша государственность – глубокая, а для того, чтобы ее укрепить, нужно повысить эффективность государственного управления. Причем, отмечает собеседник портала "Комментарии", это нам нужно сделать достаточно срочно. Потому что в каких-то сферах оно есть, а в других – пробуксовывает.

"И еще нам нужно наладить связь между обществом и властью, она как-то потеряна. Люди не чувствуют, что власть – это их. Вот республики у нас в чистом виде не существует, когда люди понимают, что они не какие-то подданные, а они просто подвержены каким-то временным чиновникам. Другими словами, нам просто надо государственный аппарат абсолютно так настроить, чтобы каждый человек, прикасаясь к этому государственному аппарату, понимал, что это оказывают ему услугу. Вот всего этого у нас не хватает, и честно говоря. Чиновники этим не занимаются, а их стимулировать как-то не выходит, и в этом большая проблема. Важно, чтобы люди понимали, что власть – не пуп земли, но маленький пан-панам, король-королям, как говорится. Этого нам очень на сегодняшний день не хватает", – сказал Александр Палий.

При этом он не считает, что сейчас время для дискуссий по поводу того, как вести управление страной, наделяя большими полномочиями парламент.

"Нам нужно во время войны централизованное руководство. Нам не нужен хаос в парламенте, потому что централизованное руководство – неплохо, но Конституция у нас написана без учета национальных особенностей. Это было просто распределение власти между разными группами, кланами и так далее. Они туда вписывали себя, они писали Конституцию не для страны, а для себя. В этом есть проблема. А что касается парламентского хаоса, то он никогда не доводил до добра во время войн. Парламент – место для дискуссий и всяких мыслей, но вспомните, как он у нас образовывался. Туда из кадровых агентств набирали людей и вообще там масса коррупции пришла из других времен, из других политических эпох. Поэтому давать этим людям какое-нибудь управление, скажем так, это было бы слишком рискованно", – отметил политексперт.

По его мнению, нужно осторожно действовать. Тем более что нынешнее руководство как-то с войной справится, хотя и в начале полномасштабного вторжения все было гораздо хуже.

"Все помнят разминированные мосты и все остальное. Можно говорить подолгу. Но по состоянию на данный момент ситуация выпрямилась, выровнялась и поэтому, скажем, есть такой принцип: не надо двигать то, что движется именно и более или менее нормально. Если оно двигается, не нужно ему мешать. Поэтому нам нужно просто совершенствовать то, что есть", – подытожил Александр Палий.

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