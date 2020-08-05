Деньги вместо пакета малыша: в Минсоцполитике рассказали, как будут контролировать траты родителей

Пакет малыша. Фото: Opinion

Украинские родители не смогут потратить на себя деньги, которые получат в качестве компенсации за пакет малыша. Об этом заявил в эфире телеканала "Дом" Евгений Котик, заместитель министра соцполитики. Все средства могут пойти исключительно на товары для ребенка.

Сейчас в министерстве разрабатывают механизм, как именно будут контролировать траты родителей. Но уже сейчас ясно, что предоставлять финансовый отчет каждой семье не придется. Эту функцию на себя возьмут банки, которые будут выдавать карточки с материальной помощью. А расплатиться деньгами можно будет только в определенных магазинах, которые присоединятся к социальной программе.

"Именно банк будет следить за тем, чтобы родители тратили средства именно на вещи детского назначения. Функции контроля также будут у Минсоцполитики и торговых сетей, которые захотят поучаствовать в программе. Мы же понимаем, если просто отдать деньги, они могут пойти не по назначению, не на новорожденного. Поэтому мы разработали другой механизм", - говорит Котик.

При этом присоединиться к программе смогут не только специализированные магазины.

"Мы не будем ограничиваться только специализированными торговыми сетями или создавать новые. Это будут те торговые сети, которые уже существуют и станут участниками программы на договорных условиях", - утверждает замминистра.

Таким образом в ведомстве хотят также понять, какие товары молодым родителям нужны в первую очередь.

Напомним, ранее решение правительства Украины отказаться от пакета малыша раскритиковали в ЮНИСЕФ.

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