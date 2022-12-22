День энергетика в Украине: победы и провалы на этом фронте – какие выводы нужно сделать

22 декабря отмечается День энергетика. В ракурсе энергетического терроризма, который Россия активно использует против Украины, профессия энергетиков обрела особые смыслы. Какие можно отметить победы, а какие провалы у нас на этом фронте? Что и как можно улучшить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Энерго-киборги делали и делают всё возможное и невозможное, чтобы энергосистема оставалась целостной и выполняла свои функции

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский рассуждает так:

"Мне неизвестны провалы, я могу лишь сказать, что мы имеем беспрецедентную в мировой истории победу – противостоять российскому терроризму государственного масштаба, который выпустил по украинской энергосистеме сотни ракет. И это следует отметить как важнейшей достижение украинских энергетиков. Мы устояли. Произошло девять массированных ракетных террористических атак на энергосистему Украины. Подобного мир ранее не видел. И, несмотря на это, наша энергосистема осталась целостной, сбалансированной".

Конечно, есть дефицит, отмечает эксперт. Ведь враг прицельно бил, прежде всего, по узловым соединениям генерирующих станций с электросетью.

"Цель – чтобы генерирующие станции не могли отдавать электроэнергию. А потребители – обычные граждане Украины, просто бытовые потребители, – не могли пользоваться электроэнергией. Тем самым российское государство-агрессор спровоцировало масштабную гуманитарную катастрофу. Причем всё это делалось целенаправленно, именно в осенне-зимний период, когда температура за окном нередко ниже нуля, а в некоторых домах остановились системы отопления. Безусловно, это бьет по здоровью, по психике наших граждан. И иначе как геноцидом это назвать нельзя", – считает Максим Билявский.

Но, продолжает он, несмотря на весь этот ужас, у нас появились новые киборги – энерго-киборги.

"Они делали и делают всё возможное и невозможное, чтобы энергосистема оставалась целостной и выполняла свои функции. Их опыт будут изучать в мировых университетах. И мне кажется – это наибольшая победа на этом фронте", – констатирует Максим Билявский.

После окончания войны нам нужно сосредоточить кардинальные усилия на энергоэффективности

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук с грустью отмечает, что год для энергетической отрасли Украины, как и для страны в целом, был крайне тяжелый.

"Конечно, есть объективные причины, вызванные войной. Это и удары по нашей энергосистеме, и захват россиянами Запорожской АЭС, а также возобновляемых источников энергии (солнечные станции, ветровые) в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях. Заморозка тарифов на газ и электроэнергию (понятный шаг, учитывая ситуацию) – тоже удар по энергетическому сектору", – отмечает эксперт.

По его словам, к успехам можно отнести, что газовая система (газодобыча, транзит газа) остаются стабильными. И что в условиях ракетных ударов по украинской энергосистеме, остается более-менее прогнозированным получение электроэнергии теми областями, которые не являются ее массовыми потребителям. Другие же страдают куда больше.

"Так сформирована карта потребления Украины. Именно поэтому так страдают Киев и Киевская область – здесь больше потребителей (и домохозяйств, и предприятий). Генерации же мало (производства электроэнергии). Потому и видим такие проблемы. Как и в Одессе. Это – энергодефицитные регионы", – поясняет Юрий Корольчук.

Он считает, что есть просчеты на энергетическом фронте, которых можно было избежать.

"С мая, когда все немного пришли в себя от первого шока, вызванного вторжением, следовало предпринимать превентивные меры. Постоянно говорили о том, что нас ждет тяжелая зима. Но практически ничего не делалось для минимизации угроз. Кинулись что-то делать после первой массированной ракетной атаки 10 октября. Именно тогда начали массово закупать, просить у партнеров генераторы. Больницы, некоторый бизнес уже их имели. Крупные производства не могут себе их позволить и сейчас – там огромный расход электроэнергии. Население же и основная часть бизнеса и вовсе выживают за свой счет. В том числе закупая газовые баллоны, дрова, "буржуйки" и так далее. Государство в этом плане помогало мало. И какие-то подвижки начались лишь в последний месяц. Основная же масса украинцев была брошена под "танк" проблем", – считает эксперт.

Не очень, по его словам, ситуация и с запасами газа. Закачали 14,5 млрд кубов, хоть хотели 19 млрд.

"Понятно, что в Европе сейчас тоже дефицит газа, что цены на него очень высокие, а денег у нас нет. Вся надежда на теплую зиму. Но что будет, если она такой не окажется, если прекратиться транзит российского газа? Начнется реверс – поставки из хранилищ. Кому-то может не хватить, – предупреждает Юрий Корольчук. – У кого-то электрические котлы – и тут опять же всё зависит от того, будет электроэнергия или нет".

Эксперт уверен, что после окончания войны нам нужно сосредоточить кардинальные усилия на энергоэффективности, на глубоком (а не оперативном, как сейчас) ремонте энергетических объектов, а также на полной их модернизации.

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