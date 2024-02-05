Демографический кризис в Украине: украинцы назвали лучшие варианты, что может сделать государство

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население Украины уже не будет 40 миллионов, ведь не все беженцы вернутся в Украину после войны. Портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Active Group собрал решения, которые может сделать государство для увеличения рождаемости в Украине.



Мз-за войны в Украине демографический кризис. Фото из открытых источников

По результатам опроса украинцы назвали лучшим способом помочь государству увеличить рождаемость – это увеличить выплаты при рождении ребенка. 61,7% указали на этот вариант. Следующими популярными решениями при рождении ребенка украинцы назвали введение дополнительных льгот, отсрочку от мобилизации, а также улучшение медицинских услуг для беременных и доступность детских садов.

Что может сделать государство для увеличения рождаемости в Украине. Социологическое исследование Active Group



Элла Либанова, которая указала, что численность украинцев не вернется к 40 миллионам, указывает на возможный путь решить вопрос через высокую иммиграцию. Однако, по ее словам, украинцы не готовы к таким изменениям, в частности, смешанность с другими культурами, религиями и образами жизни отдельных этносов.

Это подтверждает и социологическое исследование, где вовлеченность людей из других стран получила один из самых низких результатов – 4%. Также украинцы не поддержали идеи запретить выезд женщинам за границу и ввести санкции для семей, у которых нет родителей, чтобы таким образом остановить демографический кризис в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт демографии посчитал, какое население Украины будет в 2033 году.

Также "Комментарии" писали, что в Китае резко уменьшается количество населения впервые за более чем 60 лет.