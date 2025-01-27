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Демограф ответил, начнут ли возвращаться мужчины в Украину после гарантий "брони" от власти

Многие из украинцев разочарованны в действиях власти

сегодня, 08:42
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Кравцев Сергей

Обещания предоставить бронирование и обеспечить работой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины вряд ли вернут домой мужчин, которые выехали за границу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ТСН высказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун. 

Демограф ответил, начнут ли возвращаться мужчины в Украину после гарантий "брони" от власти

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Специалист пояснил, что поддерживает идею Министерства национального единства, однако не верит в практическую реализацию этой инициативы.

"У наших людей очень мало доверия к государственному аппарату, а тем более к его обещаниям. Вопрос возвращения украинцев прежде всего касается мужчин, которые выехали за границу, мягко говоря — спасаясь от призыва. Если они уже решились на такой шаг, то у меня мало веры, что они вернутся в Украину только потому, что им обещают бронирование от мобилизации", – отметил специалист.

Гладун добавил, что новости о работниках Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые делают "что-то не так", способствуют еще большему недоверию к предложениям вернуться в Украину. Поэтому мужчины будут опасаться, что их заберут в армию даже после выхода на предложенную работу.

"А, если человек именно от этого убегал, то зачем ему возвращаться? К тому же, как свидетельствуют данные, в определенных странах многие украинцы трудоспособного возраста уже нашли работу. К этому их подталкивают и правительства этих стран", — пояснил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские власти пытаются вернуть граждан из-за рубежа. Сейчас обещают гарантии для мужчин, которые вернутся в страну.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов объяснил, в каком случае беженцы, которые вернутся в Украину, получат бронирование, пишет издание "Фокус". Он отметил, что в Украине наблюдается большая нехватка работников, поэтому правительство готово забронировать тех, кто вернется в Украину и будет работать на критических предприятиях.



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