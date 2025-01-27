Демограф ответил, начнут ли возвращаться мужчины в Украину после гарантий "брони" от власти

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Кравцев Сергей
Обещания предоставить бронирование и обеспечить работой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Украины вряд ли вернут домой мужчин, которые выехали за границу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ТСН высказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Специалист пояснил, что поддерживает идею Министерства национального единства, однако не верит в практическую реализацию этой инициативы.
Гладун добавил, что новости о работниках Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые делают "что-то не так", способствуют еще большему недоверию к предложениям вернуться в Украину. Поэтому мужчины будут опасаться, что их заберут в армию даже после выхода на предложенную работу.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские власти пытаются вернуть граждан из-за рубежа. Сейчас обещают гарантии для мужчин, которые вернутся в страну.
Министр национального единства Украины Алексей Чернышов объяснил, в каком случае беженцы, которые вернутся в Украину, получат бронирование, пишет издание "Фокус". Он отметил, что в Украине наблюдается большая нехватка работников, поэтому правительство готово забронировать тех, кто вернется в Украину и будет работать на критических предприятиях.
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