Бронирований от мобилизации обещают больше: кого гарантированно не отправят на войну

Украинские власти пытаются вернуть граждан из-за рубежа. Сейчас обещают гарантии для мужчин, которые вернутся в страну.

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Министр национального единства Украины Алексей Чернышов объяснил, в каком случае беженцы, которые вернутся в Украину, получат бронирование, пишет издание "Фокус". Он отметил, что в Украине наблюдается большая нехватка работников, поэтому правительство готово забронировать тех, кто вернется в Украину и будет работать на критических предприятиях.

По словам министра, не хватает работников в сфере производства оружия, энергетики и реконструкции. Если украинские мужчины вернутся и устроятся на работу в эти сектора экономики, их не призовут в ряды Сил обороны.

"Если вы работаете на электростанции, то вас не призовут в армию. У вас есть гарантия", — утверждает Чернышев.

Он рассказал, что за последнее время большая часть украинских граждан серьезно "рассматривают возможность вернуться домой". Именно поэтому министр посетил Берлин, где представил проект "Хабы единства", который поможет трудоустроить беженцев.

Чернышев добавил, что украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, при поиске работы или получении профессиональной квалификации.

"Они не должны лечь обузой на шею правительства [Германии]", — сказал министр.

Напомним, что Кабинет министров Украины, как писал портал "Комментарии", выступил против бронирования работников газовой отрасли. О таком решении правительства в начале января 2025 рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Из-за отказа забронировать работников, по словам нардепа, Украину ждет коллапс.



