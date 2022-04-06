"Демилитаризация" рашистов продолжается: на Востоке ВСУ уничтожили 60 военных РФ и один самолет

Российские военнослужащие за эти сутки на Востоке три раза шли атаки. В сообщении говорится, что сейчас еще не закончились бои. Об этом информируют в оперативно-тактической группировке "Восход".

ВСУ уничтожили три танка (фото из открытых источников)

Защитники Украины за эти сутки ликвидировали:

-личного состава – до 60 захватчиков;

-танков – 3;

-БМП – 1;

-миномет с расчетом – 1;

-АТ – 6;

-самолетов – 1.

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", — отметили военные.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские военные превратили полсотни техники кафиров в металлолом. Украинские военные уничтожили большое количество техники кафиров. Такое заявление сделала Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook. Также украинские воины опубликовали фото, где видно, что российская техника превратилась в кучу металлолома.

Также "Комментарии" информировали о том, что десантники уничтожили подразделение РЭБ и спецназ оккупантов. Украинские военные продолжают стоять на защите нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Командование Десантно-штучных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Как стало известно, наши воины-десантники ликвидировали спецназ РФ, охранявший подразделение радиоэлектронной борьбы. Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС российской федерации. Охрану подразделения РЭС осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения Главного Управления генерального штаба ВС РФ.

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