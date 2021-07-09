Дело «Спецтехноэкспорта»: на очередном заседании появились новые документы

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Станислав Молчанов
В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, в центре которой выполнение государственным "Спецтехноэкспортом" дополнительных условий по контракту на модернизацию самолетов Ан-32 для ВВС Индии. Об этом сообщил адвокат, доктор юридических наук Максим Панченко.
8 июля прошло новое заседание по делу "Спецтехноэкспорта". Фото из открытых источников
Напомним, в 2009 году ГП ДЗГП "Спецтехноэкспорт" подписал с Министерством обороны Индии контракт на модернизацию 102 самолетов "Ан-32". Исполнителем контракта был ГП "Завод 410 ГА". За помощь в реализации контракта на всех этапах 20% работ получала компания-посредник — "Global Marketing SP LTD".
Но в 2014 году тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" Игорь Гладуш подписал договор о предоставлении агентских услуг с китайской компанией "Global Consultants & Services SA Limited". Руководитель этой компании Паван Кхабар в 2017 году обратился к НАБУ с заявлением о невыплате ему более двух миллионов долларов комиссионных за якобы оказанные услуги. По итогу дело было передано в Высший антикоррупционный суд.
Как сообщает адвокат Максим Панченко, на судебном заседании, которое состоялось 6 июля, исследовались тома материалов уголовного производства №59, 60, что не открывались защите во время досудебного расследования. Юрист считает, что эти документы должны были быть признаны судом недопустимыми, а их исследование — быть немедленно прекращено. Судьи ВАКС решили иначе.
Из документов стало известно, что детективы НАБУ якобы под давлением отобрали согласие от госпредприятия Завода 410 гражданской авиации на получение статуса потерпевшего в данном уголовном производстве.
По его словам, только на одно письмо детективов НАБУ было дано согласие Завода на привлечение их в качестве пострадавших. Но после анализа выводов экспертов было принято решение об отзыве этого согласия. На сегодня, говорит Максим Панченко, представители "Завода 410" никоим образом не являются потерпевшим в уголовном производстве и себя таковыми не считают.
По информации Максима Панченко, сторона защиты и представитель потерпевшего обратили внимание судей ВАКС, что указанные действия могли быть давлением на Завод.
Также на судебном заседании суд начал исследовать материалы в соответствии с которыми состоялось задержание обвиняемых, в том числе избирание меры предосторожности. Сторона защиты обратила внимание суда на безосновательное задержание, что противоречит требованиям УПК Украины.
Следующее судебное заседание запланировано на 3 августа 2021 года.
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