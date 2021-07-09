Дело «Спецтехноэкспорта»: на очередном заседании появились новые документы

В Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, в центре которой выполнение государственным "Спецтехноэкспортом" дополнительных условий по контракту на модернизацию самолетов Ан-32 для ВВС Индии. Об этом сообщил адвокат, доктор юридических наук Максим Панченко.



8 июля прошло новое заседание по делу "Спецтехноэкспорта". Фото из открытых источников

Напомним, в 2009 году ГП ДЗГП "Спецтехноэкспорт" подписал с Министерством обороны Индии контракт на модернизацию 102 самолетов "Ан-32". Исполнителем контракта был ГП "Завод 410 ГА". За помощь в реализации контракта на всех этапах 20% работ получала компания-посредник — "Global Marketing SP LTD".

Но в 2014 году тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" Игорь Гладуш подписал договор о предоставлении агентских услуг с китайской компанией "Global Consultants & Services SA Limited". Руководитель этой компании Паван Кхабар в 2017 году обратился к НАБУ с заявлением о невыплате ему более двух миллионов долларов комиссионных за якобы оказанные услуги. По итогу дело было передано в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщает адвокат Максим Панченко, на судебном заседании, которое состоялось 6 июля, исследовались тома материалов уголовного производства №59, 60, что не открывались защите во время досудебного расследования. Юрист считает, что эти документы должны были быть признаны судом недопустимыми, а их исследование — быть немедленно прекращено. Судьи ВАКС решили иначе.

Из документов стало известно, что детективы НАБУ якобы под давлением отобрали согласие от госпредприятия Завода 410 гражданской авиации на получение статуса потерпевшего в данном уголовном производстве.

"На многочисленные письма детективов, согласно объяснениям представителя потерпевшего (Завода 410 ЦА), Завод неоднократно давал отказ, поскольку не видел никаких доказательств, которые подтвердили бы причиненные ему убытки. Наоборот, благодаря выполнению указанного контракта Завод получил существенную прибыль, что подтверждается, в том числе, выводами многочисленных проверок", — говорит Панченко.

По его словам, только на одно письмо детективов НАБУ было дано согласие Завода на привлечение их в качестве пострадавших. Но после анализа выводов экспертов было принято решение об отзыве этого согласия. На сегодня, говорит Максим Панченко, представители "Завода 410" никоим образом не являются потерпевшим в уголовном производстве и себя таковыми не считают.

"Но судом было проигнорировано эту позицию и указано, что суд самостоятельно может определить статус потерпевшего по юридическим лицом на любой стадии судебного производства", — сообщает адвокат.

По информации Максима Панченко, сторона защиты и представитель потерпевшего обратили внимание судей ВАКС, что указанные действия могли быть давлением на Завод.



Также на судебном заседании суд начал исследовать материалы в соответствии с которыми состоялось задержание обвиняемых, в том числе избирание меры предосторожности. Сторона защиты обратила внимание суда на безосновательное задержание, что противоречит требованиям УПК Украины.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 августа 2021 года.

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