Дело Шеремета: Яна Дугарь лукавила, что не встречалась с Ермаком в ОПУ - СМИ

27-летняя Яна Дугарь, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, и ее адвокат якобы предоставили недостоверную информацию журналистам, заявив, что не встречались в эту субботу в Офисе президента (ОП) с Андреем Ермаком.

Яна Дугарь / Фото: Marian Kushnir | Radio Svoboda

По версии журналистов издания "Голос", Яна Дугарь пришла встретиться с представителями Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, но от встречи с руководителем ОП она и ее адвокат упорно открещивались. Однако стало известно, что Андрей Ермак таки присутствовал на ней. Это подтвердил и его советник Михаил Подоляк.

"За час до этого журналисты связывались с одним из адвокатов Дугарь Виталием Коломийцем по поводу подробностей встречи в ОПУ. Он заявил, что это неправда и такой встречи не будет. Но Дугарь таки пришла в Офис президента и от комментариев отказалась. Спустя час посетители вышли из ОПУ и уже рассказали, что были участниками некой площадки Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод военнослужащих, где присутствовал Андрей Ермак", — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2019 года следствие по делу об убийстве Павла Шеремета объявило подозрения в причастности к его выполнению сержанту Сил специальных операций и музыканту Андрею Антоненко (позывной Riffmaster, или "Риф"), военному медику Яне Дугарь и детскому кардиохирургу и волонтерке Юлии Кузьменко. Дело о них выделили в отдельное производство. Подозреваемые и их защита отвергают все обвинения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сначала подозреваемых арестовали, однако впоследствии им смягчили меры, в частности Яна Дугарь была освобождена под залог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!