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Дело Шеремета: Яна Дугарь лукавила, что не встречалась с Ермаком в ОПУ - СМИ

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь якобы предоставила недостоверную информацию журналистам, сказав, что в ОПУ не встречалась с Андреем Ермаком

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

27-летняя Яна Дугарь, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, и ее адвокат якобы предоставили недостоверную информацию журналистам, заявив, что не встречались в эту субботу в Офисе президента (ОП) с Андреем Ермаком. 

Дело Шеремета: Яна Дугарь лукавила, что не встречалась с Ермаком в ОПУ - СМИ

Яна Дугарь / Фото: Marian Kushnir | Radio Svoboda

По версии журналистов издания "Голос", Яна Дугарь пришла встретиться с представителями Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, но от встречи с руководителем ОП она и ее адвокат упорно открещивались. Однако стало известно, что Андрей Ермак таки присутствовал на ней. Это подтвердил и его советник Михаил Подоляк. 

а час до этого журналисты связывались с одним из адвокатов Дугарь Виталием Коломийцем по поводу подробностей встречи в ОПУ. Он заявил, что это неправда и такой встречи не будет. Но Дугарь таки пришла в Офис президента и от комментариев отказалась. Спустя час посетители вышли из ОПУ и уже рассказали, что были участниками некой площадки Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод военнослужащих, где присутствовал Андрей Ермак", — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце 2019 года следствие по делу об убийстве Павла Шеремета объявило подозрения в причастности к его выполнению сержанту Сил специальных операций и музыканту Андрею Антоненко (позывной Riffmaster, или "Риф"), военному медику Яне Дугарь и детскому кардиохирургу и волонтерке Юлии Кузьменко. Дело о них выделили в отдельное производство. Подозреваемые и их защита отвергают все обвинения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сначала подозреваемых арестовали, однако впоследствии им смягчили меры, в частности Яна Дугарь была освобождена под залог.


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Источник: https://golos.ua/news/dugar-sovrala-zhurnalystam-o-tom-chto-ne-vstrechalas-v-opu-s-ermakom-ynformatsyyu-podtverdyly-na-bankovoj-smy
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