Дело Шеремета: с Яны Дугарь сняли электронный браслет

С подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь сняли электронный браслет. Об этом Укринформу сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

"Частично удовлетворили нашу апелляционную жалобу. Сняли ограничения по передвижению и сняли браслет (электронный - ред.) ", - сказал он.

Теперь Яна Дугарь может передвигаться по Киеву и по Киевской области.

13 июля коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Отметим, что следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленных лиц".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть было выложено видео следственного эксперимента по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором главными подозреваемыми проходят волонтеры и ветераны АТО.

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