kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.07.2020

BTC/USD

9278.60

ETH/USD

242.03

LTC/USD

44.73

НБУ 13.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.87

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Дело Шеремета: с Яны Дугарь сняли электронный браслет
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Шеремета: с Яны Дугарь сняли электронный браслет

Суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета

сегодня, 16:48
Автор:

Наталья Шевченко
Дело Шеремета: с Яны Дугарь сняли электронный браслет

С подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь сняли электронный браслет. Об этом Укринформу сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

"Частично удовлетворили нашу апелляционную жалобу. Сняли ограничения по передвижению и сняли браслет (электронный - ред.) ", - сказал он.

Теперь Яна Дугарь может передвигаться по Киеву и по Киевской области.

 13 июля коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Отметим, что следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленных лиц". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть было выложено видео следственного эксперимента по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором главными подозреваемыми проходят волонтеры и ветераны АТО.

 

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!