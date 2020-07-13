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Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
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Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Находящиеся в зале суда активисты отреагировали на такое решение коллегии возгласами "Позор!"

сегодня, 14:42
Автор:

Наталья Шевченко
Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает УНИАН.

В начале заседания судьи сообщили, что в апелляционную инстанцию был доставлен третий том дела, из-за отсутствия которого было перенесено предварительное заседание.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 25 мая ... оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Присутствующие в зале суда активисты, которые пришли поддержать Антоненко, отреагировали на решение коллегии криками "Ганьба!".

Отметим, что следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленных лиц". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть было выложено видео следственного эксперимента по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором главными подозреваемыми проходят волонтеры и ветераны АТО.


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