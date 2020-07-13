Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

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Наталья Шевченко
Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда
оставила под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, которого
подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает УНИАН.
В начале заседания судьи сообщили, что в апелляционную
инстанцию был доставлен третий том дела, из-за отсутствия которого было перенесено
предварительное заседание.
"Постановление следственного судьи Печерского районного
суда от 25 мая ... оставить без изменений, апелляционную жалобу защитника
оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Присутствующие в зале суда активисты, которые пришли поддержать Антоненко, отреагировали на решение коллегии криками "Ганьба!".
Отметим, что следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленных лиц".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть было выложено видео следственного эксперимента по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором главными подозреваемыми проходят волонтеры и ветераны АТО.
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