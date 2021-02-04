Дело на 6 млрд долларов: Коломойский, Боголюбов и Палица «пролетели» в Стокгольмском арбитраже

Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более 6 млрд долларов и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. Но победа оказалась в руках Украины после почти шести лет судебного процесса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська сегодня, 4 февраля.

Что решил Стокгольмский арбитраж. Фото из открытых источников

Так, еще в 2015 году три кипрских оффшорных компании (Littop Enterprises Limited, "Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited), конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Игорь Палица, подали иск к государству Украина в Стокгольмском арбитражном трибунале. Отмечается, что все три истца — акционеры ОАО "Укранфта". В их распоряжении около 40% акций.

Взыскать с Украины истцы требовали более 6 шести миллиардов долларов, а еще и проценты.

Как заметил Малюська, такая сумма больше всех расходов Украины на образование и науку в 2021 году или — половина бюджетных средств на выплату пенсий.

Среди оснований истцов указано:

— неоднократный отбор из газохранилищ НАК "Нафтогаз Украины" газа, принадлежавшего ОАО "Укрнафта", для нужд населения по заниженной цене или бесплатно;

— невыполнение ПАО "Укртрансгаз" и "Нафтогазом" решений украинских судов, касающихся возвращения части отобранного газа "Укрнафты";

— резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа;

— принятие закона, который снижает кворум для проведения общего собрания в акционерных обществах.

Дело тянулось шесть лет и наконец сегодня арбитраж вынес решение — "признал отсутствие своей юрисдикции".

Напомним, народного депутата Александра Дубинского 1 февраля исключили из фракции "Слуга народа". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают нардепа, не встал на его защиту, а также — кто может пойти вслед за Дубинским и почему бизнес Коломойского в последнее время тоже переживает не лучшие времена.

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